Hay que armarse de paciencia si se va a coger el coche durante estas fechas porque las calles están atestadas de vehículos (también de peatones que necesitan más espacios, sobre todo en calles del centro) y ya se están produciendo imponentes atascos en los accesos a la ciudad de Murcia. Lo que se vio en esas zonas el sábado pasado -por poner un ejemplo- fue un auténtico disparate con colas de turismos intentando acceder a aparcamientos y a otros lugares en los que dejar el vehículo para llegar a la cita.

Arrancan los atascos navideños | L. O.

Distinta naturaleza tienen esos desplazamientos: comidas o cenas navideñas, compras o simplemente disfrutar de las múltiples actividades que se han programado en los variopintos escenarios de la capital, que es una ciudad con mucha vida, precisamente, por todas las posibilidades que ofrece en cuanto a restauración, cultura y ocio. Nada que objetar a eso. Es más, es apasionante ver la oferta que hay para no aburrirse y disfrutar desde una buena exposición hasta menús sorprendentes, baile, copa, teatro, ventas de productos artesanos, etc.

Sería muy largo de enumerar lo que ofrece Murcia, pero como cualquier urbe que se precie tiene también su talón de Aquiles. No es nada nuevo. Es una situación que viene de lejos y que se ha enquistado con los años por motivos diferentes. La falta de planificación urbanística y la poca sensibilidad ciudadana hacia el uso del coche son algunos de los motivos que llevan a que la capital de la Región sea una ratonera si uno decide coger el coche.

La tardanza en la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es uno de los problemas añadidos, como lo es que uno de los partidos que puede estar llamado a gobernar en coalición se declare insumiso y pida que no se apliquen nunca. Se trata de Vox, que ha dicho en boca de su presidente y portavoz en la Asamblea Regional que «desde VOX tenemos una clara firmeza en defensa de lo que es correcto y, por supuesto, rechazamos las Zonas de Bajas Emisiones. Son un proyecto absolutamente totalitario aprobado por el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa, con su jefa, Ursula Von der Leyen, a la cabeza, que obligan a implantarlas en todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes». Los de Abascal se jactan además de que ha logrado revertir las ZBE que implantaron los socialistas en Molina de Segura, uno de los municipios en los que están coaligados con los populares.

Las restricciones de tráfico suelen ser efectivas si se aplican con medidas de acupuntura capaces de reducir el tráfico privado a base, entre otras recetas, de promocionar el transporte público y de llevar a cabo pedagogía con los ciudadanos que deben hacer un esfuerzo para que la capital goce de mejor calidad del aire (estos días han sido fatales con los contaminantes disparados). No hay que tener miedo a esas medidas que ponen coto a los vehículos de combustión fósil. Todo lo contrario, hay que abrazarlas porque la población tiene que prepararse para lo que viene con la nueva Ley de Movilidad Sostenible aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado después de un lustro de estudios, planteamientos, etc. En esta nueva norma, que ampara los PMUS de los ayuntamientos (el de Murcia ahí está), se consolida la movilidad como un derecho social, al igual que ya se hiciera con la sanidad o la educación, todo un avance para las ciudades y los ayuntamientos. Además, apuntala precisamente las Zonas de Bajas Emisiones cuya implantación se está retrasando la capital de la Región y otros municipios murcianos y que ha contando con encendidos debates y no ha estado exenta de polémicas entre los gobiernos locales y la oposición. Además, la nueva ley trae una novedad que va a dejar al personal ojiplático: se podrán poner peajes urbanos y se deja en manos de los ayuntamientos cobrar a los vehículos contaminantes que entren en las zonas de bajas emisiones. Otro de los puntos calientes es la necesidad de tener planes de transporte para las empresas que tengan más de 200 trabajadores y sustituir los viajes en avión por el de tren.

La movilidad sostenible es una necesidad urgente en el contexto en el que está la ciudad de Murcia y España entera, ya que se producen en nuestro país más de 20.000 muertes prematuras anuales por la contaminación del tráfico. Abajo la Murcia cochista. Por nadie pase.