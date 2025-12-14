Luces entre tinieblas

Ahora, cuando la sociedad ha descubierto que muchos cargos públicos socialistas siguen pensando con la bragueta, que a pesar de los mil avances todavía hay imbéciles, gilipollas y sobre todo machistas que creen que la mujer es algo así como una muñeca hinchable a la que se le puede comprar o alquilar de 9 a 2 y de 17 a 19 horas, quiero acordarme de todas esas miles y miles de mujeres socialistas que llevan años luchando por demostrar que la igualdad no solo es posible, sino que es más necesaria que nunca.

Cuando escuchas o lees conversaciones que parecían olvidadas en la izquierda, se hace más necesario que nunca que ninguna mujer baje los brazos, y mucho menos que se quede en casa y salga a gritar a los cuatro vientos que no necesitan que nadie las defienda ni mucho menos las tutelen. El próximo 8 de marzo hay una gran cita.

Ejemplos del talento / L. O.

Ahora quiero acordarme de todas esas mujeres que dieron un paso en la política para visibilizar la igualdad real, pero sobre todo de esas miles de mujeres anónimas que siguen peleando desde asociaciones, voluntariado o incluso en sus empresas, para que no haya discriminación, que la brecha salarial desaparezca, pero sobre todo, para que nadie considere que son moneda de cambio de testosteronas enfermas y con tara.

Uno se siente orgulloso de ver a Lara Hernández en Alcantarilla seguir nadando contracorriente, a María Dolores Muñoz en Bullas luchando para que su municipio sea un referente de igualdad en la región, a Mari Carmen Moreno por su labor en Águilas durante años, a Magdalena Sánchez Blesa por seguir invitando por todos los rincones del mundo para que las mujeres no se olviden nunca de quedar con ellas mismas, a Mari Carmen Morales en Beniel por haber apostado por crear un feudo cultural en medio de tanto ruido, a Juana Guardiola por creer en su pueblo y su gente por encima de ideologías, a Mariola Guevara por tantos ejemplos que ha dado de dignidad, de lealtad y sobre todo de compromiso, tanto en Alhama como en la Avda. Teniente Flomesta, a Teresa García por seguir peleando en Calasparra contra quienes quieren seguir poniendo piedras en su camino, y a tantas y tantas alcaldesas y concejalas que llevan en esta Comunidad Autónoma luchando contra tanto machismo, sectarismo y autoritarismo que todavía hay en muchos salones municipales.

Todas estas mujeres siguen siendo luces entre tinieblas, faros que indican donde están los acantilados llenos de chulos de barrio asomados para ver si un naufragio deja mujeres solas a las que acosar, y cada una de ellas son ejemplos a seguir, sobre todo por millones de adolescentes que se niegan a ser utilizadas en las redes sociales, o que se rebelan ante esos jóvenes que creen con el derecho a controlarlas y menospreciarlas.

Hoy más que nunca me siento orgulloso de que todas estas mujeres, unas con responsabilidad de gobierno, otras en la oposición, pero todas comprometidas con lo público y la igualdad, sean nuestras representantes, y es que ellas si me representan.