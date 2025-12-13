Mujeres de alto valor

En la imagen, una chica es retratada por un hombre en un hutong de Pekín. / G. P. L.

Sábado 6

PRESENTIMIENTO

He decidido tomar las riendas de mi vida y ponerme al día con todas las gestiones financieras que tengo pendientes desde Barcelona 92. Basta ya de procrastinar y descuidar mi economía, que lleva décadas en tendencia bajista. Siguiendo el ejemplo de mis superhéroes de ficción favoritos, los ‘criptobrós’, voy a convertirme en una experta en operaciones bursátiles, inversiones y manejo de deudas. Ha llegado el momento: 2026 es mi año. Lo presiento.

Domingo 7

HORÓSCOPO CHINO

Con mi futuro más despejado que mi cuenta bancaria a fin de mes, decido consultar el horóscopo chino (solo por si se me escapa algún factor que la astrología asiática sí haya tenido en cuenta). «2026: año del Caballo de fuego (火, huǒ mǎ), un ciclo marcado por la fuerza, la pasión y el liderazgo». De entrada, suena bien. Sigo leyendo…

Lunes 8

CABALLO DESBOCADO

«El caballo simboliza movimiento constante: el capital entra y sale rápido. No se queda. El fuego añade entusiasmo, confianza excesiva y sensación de invulnerabilidad. La idea recurrente es ‘ahora es el momento’. Conclusión: un año de altos y bajos, de inestabilidad. Rachas de ganancias seguidas de pérdidas. Se desaconsejan inversiones y movimientos de capital”. Vamos, que tampoco salgo de pobre este 2026.

Martes 9

NEOLENGUA

Según mi Wrapped de Spotity tengo 82 años. Solo hay una persona más vieja que yo: el presidente Pedro Sánchez, que presume en su TikTok de tener 83 años musicales. Estamos obsesionados con el físico, pero uno de los principales achaques de la edad reside en el vocabulario: una se cree joven hasta que habla con un joven de verdad. Trascribo a continuación la conversación que acabo de tener con una chica de 22 años:

-No, si yo también pienso que Rosalía está en su PRIME, ya sabes, SINGLE & VOLCEL, pero luego tiktokeando ves el hashtag #mujeresdealtovalor y no sé, todo ese rollo del BODY COUNT… Hay demasiado HYPE con ese tema.

Miércoles 10

TRADUCCIÓN PARA HUMANOS ‘VINTAGE’

Estar en tu PRIME: estar en tu mejor momento vital, físico o profesional.

SINGLE & VOLCEL (de ‘voluntary celibate’): soltera y célibe, mujer que decide no tener relaciones sexuales.

BODY COUNT: número de personas con las que alguien ha tenido sexo.

HYPE: gran expectación.

Jueves 11

SPOILER

Mi compañero: ¿Sabes ese momento en el que uno está en plenitud de facultades?

Yo: Sí.

Mi compañero: Pues ese momento ya pasó.

Viernes 12

INMORTAL

Dicen que la muerte de Robe Iniesta ha sido llorada por cuatro generaciones. Yo solo puedo hablar por la mía. Las personas de mi quinta pasamos de Leticia Sabater a Extremoduro, del «¡con mucha marcha!» al «y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón…». No íbamos al gym ni sabíamos lo que era el magnesio, pero crecimos grandes y fuertes gracias a las letras de Robe, que nutrieron nuestra adolescencia. Una suerte haber despertado a los placeres de la vida adulta con los primeros discos del rey de Extremadura como banda sonora.

Bajo la mirada masculina

La conversación sobre Rosalía con mi amiga de 22 años me lleva a dos conclusiones. La primera es que hay una vuelta hacia el ideal de mujer casta y pura, una tendencia que fomenta la abstinencia sexual femenina. La segunda es que hay un universo entero que desconozco por no tener TikTok, esa red más adictiva y nociva para el cerebro que el fentanilo.

Sin embargo, el concepto #mujeresdealtovalor me genera curiosidad y decido descargarme (otra vez) la App china. Allí encuentro un sinfín de vídeos de un minuto explicando qué es una ‘mujer de alto valor’, de los cuales el 80% pertenecen, por supuesto, a perfiles masculinos.

«Debe ser femenina, pero no feminista», dice un joven. «Lo primero es que sea exclusiva, algo que puede tener todo el mundo dime qué valor tiene», añade otro. «Las mujeres de alto valor o kilómetro cero no están en las discotecas. Entienden cuál es su sitio: acompañando a su hombre», proclama un tercero.

El intento de controlar la sexualidad femenina por parte del hombre no es nuevo. A lo largo de la historia, cada oleada feminista ha encontrado su contrarreacción machista. Lo llamativo hoy es que este tsunami patriarcal utiliza la red favorita de la generación Z para difundir un discurso aspiracional, una guía hacia el ‘éxito’ de la mujer subordinada al varón, que se infiltra en la vida cotidiana de millones de jóvenes. El machismo contemporáneo ya no necesita de instituciones: se ejerce mediante algoritmos, likes y tendencias.