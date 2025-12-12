No es el PSOE, es la izquierda la que está en shock

‘Ahora o nunca’ dicen desde la zona conservadora. ‘Hay que aguantar el Tsunami’ dicen desde la orilla izquierda de este río llamado España.

El problema a casos ya conocidos de puteros, corruptos de medio pelo y cutres, es que la alternativa se viste de Prada. Sólo los movimientos que hizo el ex Ministro Montoro para agraciar a las grandes compañías de este país con sus modificaciones legislativas y ahorrarles cientos de millones de impuestos y que pagamos como siempre los contribuyentes desgraciados, costó al erario público cien veces más que lo que se hayan gastado algunos en pisos, cocaína y putas, pero claro, no es lo mismo que roben los tuyos a que te roben los horteras de la izquierda.

Si uno tiene que elegir a Pedro Sánchez y su mujer o Ayuso y su novio, este país tiene un problema mucho más serio de lo que aparece, porque si el futuro presidente va a ser un gallego que veraneaba con un narcotraficante conocido y reconocido, apoyado por un seguidor acérrimo de Donald Trump, Bolsonario, Milei y Le Pen, entonces es lógico que algunos recomendemos que en las próximas elecciones nos quedemos en la playa contando caballitos de mar.

Hacía tiempo que no veía a los socialistas en shock, desde aquel desastre electoral con Almunia, cuando le ‘robaron’ la cartera y la candidatura a Josep Borrell, pero esta vez se agrava aún más, ya que quien está grogui no es una parte del tablero, sino que es la izquierda en general la que anda zombi por el escenario político sin saber actuar, y es que la bandera del feminismo y la igualdad, está hecha trizas, y las únicas personas que pueden remendarla, responden a nombre de mujeres.

Ha llegado la hora de que sea el pueblo español quien decida su futuro.

Si los españoles apostamos por aumentar nuestro gasto militar al 5%, desmantelar el sistema público sanitario y educativo, virar nuestra política de pensiones públicas a un camino donde el capital privado tome las riendas, a echar a patadas a los inmigrantes que llegan a nuestra fronteras, y ‘apatrullar’ nuestras calles y plazas por grupos neonazis en busca de ‘moros’, si queremos que dirijan nuestras vidas, y lo que es peor, nuestros ahorros, esos ‘machos ibéricos’ que se aprovechan hasta de las donaciones de la DANA de Valencia para quedárselo en sus cuentas, pues bienvenido sea.

Si queremos que Ayuso, su hermano y su novio, el de Isabel me refiero, sea nuestro referente en la colaboración público privado a cambio de una caña, pues bienvenido sea.

Si este país quiere rescatar al ideólogo de Aznar y sus hazañas como el Yak-42, la guerra de Irak o el 15-M, por no hablar de sus ‘hombres de confianza’ como Rato, Matas, Zaplana, Aguirre, Granados, etc., pues punto en boca y se acepta la voluntad popular.

O si creemos que Pedro Sánchez no sabía nada de sus ‘manos’ derechas, y que él estaba a setas, mientras sus compañeros del Peugeot estaban a rolex, pues allá cada uno.

Este país ha demostrado muchas veces su ‘madurez’ política, les recuerdo que hubo cientos de miles de personas que hasta votaron a Alvise en las últimas europeas, dejemos por tanto que de nuevo cada uno vote lo que quiera, y no decidan algunos lo que es bueno para España.