La moda de Kintsugi

Qué gente más rara los japoneses. Menos mal que yo nací en Murcia y eso, al parecer, impide que me relaje utilizando sus extraños métodos. Alucino contemplando como personas hechas y derechas hacen terapia coloreando cuadernos (mandalas, le llaman ellos) u ordenando armarios siguiendo los tutoriales de Marie Kondo. Ahora, lo último para alcanzar el estado Zen es coger un jarrón de tu casa (no vale el que te regaló la tía de tu marido) y estrellarlo contra el suelo. Luego, hay que recoger todos los pedazos, hasta el más diminuto, extenderlos sobre una mesa y comenzar a reconstruir el jarrón, utilizando pegamento para volver a unirlo todo. Hacer Kintsugi, denominan a esta terapia. Según el gurú que la ha puesto de moda (son decenas de miles los nipones que la siguen), el jarrón estrellado es una metáfora de tu corazón roto por una desgracia que te ha ocurrido; así que, una vez restaurado el tiesto, te quedas como nuevo. Aunque no sé yo si, al no ser japonés y ver el jarrón destrozado, sentiría ese bienestar emocional del que hablan o me daría por blasfemar a diestro y siniestro.