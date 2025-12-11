Robe Iniesta

Su muerte ha producido un desorden quieto, de esos que no quiebran nada pero desplazan el eje y tensan la arquitectura del día. Bastó la noticia para que el aire perdiera su alineación, como si alguien hubiera retirado una pieza inadvertida cuyo peso secreto mantenía en pie la casa. Pronunciar ahora su nombre es volver a un tiempo torpe: los años en los que intentábamos entendernos a tientas, guiados por intuiciones más que por certezas.

Durante mucho tiempo, su voz fue un resguardo sin promesas. Llegaba con esa irreverencia frágil de los que suben al escenario como se sube a un saliente: áspero, ronco, ajeno incluso a los suyos, con una mística brusca de santón desobediente. Cantaba como quien arroja una verdad sin calibrar si el mundo está listo, como si cada acorde fuera un templo improvisado en mitad de la intemperie. Bastaba que empezara a cantar para que el aire adquiriera un orden distinto.

Crecimos en barrios de temperatura incierta. Calles donde la vida se abollaba pero seguía levantándose cada mañana; pisos donde la humedad era un hábito, trabajos breves como un suspiro, noches completas pasadas en portales que no prometían nada. En esa geografía de vidas que avanzaban como podían, su voz hacía de baranda. En ese paisaje, su música era la luz mínima que impide el derrumbe: no salvaba, pero evitaba caer. Hubo quien guardó en una tartera de canciones lo poco que podía conservar: un tupper de resistencia, música para cuando el ánimo se hacía añicos y para seguir avanzando cuando la vida insistía en desordenarse.

Su legado fue una mirada: la comprensión de que la emoción no necesita adornos para ser profunda. En sus letras cabía una dignidad nueva de barrio, una sociología a pie de calle que decía lo que muchos vivían sin encontrar palabras. Sus canciones podían tararearse con los amigos que se quedaron atrás —los de la tribu que se fue adelgazando— como si esa melodía agrietada sostuviera conversaciones que nunca llegamos a tener.

En su obra vive un país que rara vez aparece en los discursos: el país de las vidas sin relato, el de la intemperie moral y los turnos agotados que dejan olor a metal y madrugada. Fachadas desconchadas donde la tarde cae más despacio, bancos fríos donde dos personas hablan sin saber que están descifrando su vida. Ese país lo reconoció porque él nombraba lo que tantos vivían sin poder escribirlo.

Y quedaba lo íntimo: escuchar un disco para recomponerse tras una ruptura, repetir una canción como quien palpa un vendaje, encontrar en esas notas un resquicio por el que seguir respirando. Años después, el deseo de compartirlas, como si acompañar una melodía pudiera encajar la parte del mundo que nunca llegó a su sitio. Cuando todo era provisional, sus música, quizá algunas frases, eran lo único que no caducaba.

Lo extraño de su marcha es que deja el mismo hueco que dejaban sus silencios entre canción y canción: ese minúsculo abismo en el que uno decide si aplaudir, pensar o empezar a arreglarse la vida. Con Robe ocurría eso: te desordenaba y luego te dejaba solo con lo que viniera después. Ahora se ha ido y nos deja igual, solo que sin aviso. Seguimos buscándolo para entendernos, como quien abre una vieja tartera de canciones y descubre que aún huele a casa aunque la casa ya no exista.