Peligro de estafa en tus compras navideñas

Navidad es una época en la que, querido lector, en demasiadas ocasiones se gasta más de lo que se pretende, únicamente con la buena intención de entregar, con cariño, un presente a las personas que quieres. Sin embargo, todos los años aparecen casos en los que esas compras cargadas de ilusión acaban siendo, para quien las hace, un quebradero de cabeza, si es objeto de las cada vez más habituales estafas.

Por eso no está de mal recordar unas pautas para evitar que sea usted víctima de una de estas situaciones y también para que sepa qué hacer si le llega un artículo que no es lo que esperaba.

Si hay un escenario donde los estafadores se mueven como pez en el agua es la Red. Los ciberdelincuentes hacen su agosto en estas fechas de frenético consumo. ¿Cómo? Atrayendo a sus potenciales víctimas con grandes descuentos, páginas falsas… La tecnología ha avanzado tanto que pueden falsear hasta el pago en la aplicación del banco.

¿Cómo prevenir estas estafas? El primer cortafuegos siempre está en la prudencia, esto es, en desconfiar por sistema de las gangas. Después, en comprobar que la web es de verdad: que se identifica al empresario, tiene CIF, etcétera. Y en mirar siempre las condiciones de venta y política de devoluciones del producto. A ser posible, hay que evitar comprar fuera de la Unión Europea.

Es recomendable comprar siempre en aplicaciones estables y reconocidas y pagar a través de sus pasarelas de pagos, nunca de forma externa. Es decir, si con la compra le deriva a pagar a otra página o el ‘vendedor’ se pone en contacto con usted mandando un link para derivarles a otra aplicación para el pago, sálgase inmediatamente.

También desconfíe siempre de ese SMS o correo que le dice que su paquete está detenido en una aduana o pendiente de entrega porque, supuestamente, falta una tasa o requisito: jamás pinche en los enlaces que incluye este mensaje, que seguramente sea falso. Vaya siempre a la web oficial y desde ahí al seguimiento de su producto.

Pero, ¿qué hacer si pensamos que hemos sido estafados?

Si vemos que se han realizado transferencias o cargos en cuenta sin nuestra autorización, lo primero es bloquear la tarjeta en la aplicación bancaria e ir primero a comisaría y después al banco. La mayoría de las entidades bancarias exigen al cliente afectado la denuncia ante la Policía Nacional para proceder a la tramitación de la devolución de los cargos. En el banco, además, indique que quiere que conste lo sucedido en atención al cliente, o escriba usted mismo al mail de ese departamento.

En cuanto a los artículos que no nos convencen y queremos devolver, en la mayoría se puede durante 14 días, aunque eso no ocurre en productos a medida o que caduquen.

Si la compra no se adecua a lo que buscábamos, lo primero es dirigirnos al canal de reclamaciones de la empresa y, si no funciona, a la Oficina Municipal de Consumo. En cualquier caso, puede ponerse en las manos profesionales de un abogado experto en este tipo de materias, que le facilitará el proceso, en ocasiones demasiado engorroso para un particular.

Con estas recomendaciones, espero que se encuentre usted preparado y sepa qué hacer en caso de estafa, previniendo primero el hecho y minimizando el daño después. Esperando que no sea víctima de estas estafas, le deseo unas muy felices fiestas.