Y entonces llegó Paco Salazar

Cuando llega hasta nosotros que un político como Íñigo Errejón (Sumar) aprovecha una fiesta o un concierto para tocarle el culo a una chica, o se muestra obsceno y agresivo con alguien con quien pretende ligar; cuando Juan Carlos Monedero (Podemos) es acusado de insinuarse sin miramiento a una alumna poniendo en juego su poder sobre ella; cuando José Luis Ábalos y su inseparable Koldo se refieren a mujeres de manera vomitiva, como si hablaran de cromos a repartir.

Cuando pensábamos que ya se habían rebasado todas las líneas, llega a la prensa este nuevo caso del influyente asesor de Moncloa, Paco Salazar, insinuándose a sus jóvenes, guapas y preparadas becarias hablando de culos y escotes, con la baba hasta las rodillas; las mujeres nos sentimos no ya decepcionadas, huérfanas, sino profundamente indignadas y despreciadas, porque, ¿no eran estos señores de izquierdas los que se proclaman feministas, los que suponíamos nuestros compañeros de viaje para cambiar el entorno patriarcal que ha oprimido a las mujeres durante siglos?

Pero llegó el «Me Too» —a mí también me ha pasado—, un movimiento que ha marcado una nueva etapa, un nuevo tiempo para quienes vivimos los ochenta, los noventa; y las chicas del siglo XXI, por muy becarias que sean y que deseen con todas sus fuerzas un próspero futuro laboral, no están dispuestas a soportar que las humillen, que las denigren, por mucho que ese futuro que ansían pueda estar en manos de un indecente y asqueroso jefe baboso.

Y pensar que el tal Salazar era el elegido para ser el hombre fuerte de la organización del partido socialista, remplazando a sus predecesores Santos Cerdán, encausado por corrupción en espera de juicio, que remplazó a Ábalos, también ahora en la cárcel por la misma razón, nos lleva a concluir que menudo ojo tienen en el PSOE para la elección de algunos de los dirigentes que han tenido en sus manos nada menos que la organización del partido. Como dice Elvira Lindo en su columna en El País: «Este puesto está maldito». ¿No sería mejor hacer un casting, con currículo incluido o, también como dice Elvira Lindo, elegir a una mujer para desplegar el poder de toda una Secretaría de Organización de un partido como el PSOE con la misma efectividad que un hombre, sin necesidad de babear acechando los culos o escotes de las subordinadas? Y llegados a este punto es inevitable dirigirnos al Señor Secretario General del Partido Socialista, para recordarle que él también es responsable de que sus más directos colaboradores, y no uno ni dos versos sueltos, hagan alarde de comportamientos inadmisibles. Él los designó, puso en sus manos un enorme poder, y ya es hora de que asuma la irresponsabilidad de haberlos nombrado.

Contra Salazar hubo denuncias hace ¡cinco meses!, que, hasta que la prensa ha denunciado la inacción de la Comisión Ejecutiva Federal, no se han dignado abordar tan graves acusaciones que, además, ‘desaparecieron’ de los registros informáticos sin que hasta el momento haya habido explicación satisfactoria al respecto. Sí, Salazar fue destituido, y se dio de baja del partido, quizá pensaron que con eso quedaba saldado el asunto, pero esto no funciona así: cuando hay denuncias por acoso es de obligado cumplimiento atender a las víctimas sin demora, escucharlas y abrir una investigación para comprobar hasta donde llegan las ramificaciones; no basta con apartar al acusado y ocultar tan vergonzoso asunto, como ha hecho la Iglesia hasta la fecha con los casos de pederastia, lo que se ha criticado tanto.

Por supuesto, no esperábamos nada de Vox que, con su conocida doctrina negacionista, rechaza la violencia de género, denigra las políticas feministas, a las feministas, y se mofa de las instituciones de ayuda a las mujeres, conceptuándolas como «chiringuitos». Tampoco esperamos mucho más de los que pactan con ellos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y, sin ningún rubor, aceptan sus postulados más integristas con el único objeto de mantener su apoyo en los gobiernos, lo que nos lleva a deducir que a este grupo político (PP) le trae, igualmente, sin cuidado el destino de las mujeres, la igualdad de género y la violencia o el abuso contra ellas por mucho que ahora se indignen de los escándalos salidos a la luz cometidos por los hombres de izquierdas.

Mientras todos estos casos ocurrían en la izquierda, en el Partido Popular —ellos que nunca han sido feministas ni se les espera— se frotan las manos, salivan de gusto y se les afilan los colmillos para morder las yugulares de los hombres de izquierdas, para apuntarse el tanto al que creen que tienen derecho y entonces ser ellos los que parecen más feministas que nadie, como si no hubieran roto un plato en su vida y en sus filas nunca hubieran existido casos similares o peores. Este es el juego sucio de la política que va calando en la sociedad y entonces se escuchan eslóganes tan desafortunados como «son todos iguales», «no se puede confiar en ellos».

Pero el PSOE, por suerte, es mucho más que Salazar, Santos Cerdán o Ábalos, o eso esperamos. Las mujeres del PSOE se han rebelado, han exigido una reacción firme e inmediata, sin ambages, hasta el punto de elaborar un manifiesto en el que reclaman «transformaciones profundas que garanticen una igualdad real, plena y efectiva». «La coherencia no puede reducirse a un mero recurso discursivo, pues se trata de una condición necesaria para sostener la credibilidad de cualquier proyecto político»; exigiendo «proceder con determinación, atajando cualquier posibilidad de generar entornos protectores con los agresores, silenciar a las víctimas o debilitar la credibilidad del partido».

Es nuestro deseo que lo que expresan enérgicamente las mujeres del PSOE en su manifiesto sea tenido muy en cuenta, que las dinámicas de limpieza dentro de los partidos, de todos ellos, sea verdadera y que se erradiquen de una vez por todas de la vida pública casos como estos, que nos causan tanta desesperanza y desasosiego, y sobre todo cuando son partidos que se definen como feministas y sensibilizados con esa causa.