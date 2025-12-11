Sin juicio

La sentencia es discutible, las pruebas son débiles. Mientras que para unos es contundente y sólida, para otros es la culminación de una conspiración de jueces y medios conservadores contra el Gobierno. ¿Tanto cuesta confiar en la honestidad de los magistrados del Supremo y en la fortaleza de las instituciones? ¿No debería ser ese el punto de partida para cualquier análisis, puesto que no somos ni juez ni parte? La única reacción sensata que he escuchado ha sido la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que pidió fiarse de las instituciones y mostró una confianza total en el Tribunal Supremo: «Si no confiamos en todas las instituciones, desde el Gobierno de la nación o los tribunales de Justicia, la democracia no funciona».

Sin embargo, en la mayoría de comentarios se colocan las convicciones por delante. Los unos y los otros creen conocer la verdad de antemano y cuando analizan la sentencia lo hacen desde el prejuicio. Así no hace falta pensar. Si nos perjudica a nosotros o a uno de los nuestros, es malo. Si es al contrario, es bueno. Ese sectarismo, cuando procede del poder, supone una amenaza directa a la reputación del sistema político. Y es doblemente grave cuando lo protagoniza una figura institucional, como en el caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz, con su llamamiento a manifestarse contra el Tribunal Supremo: «Ahora, más que nunca, toca defender la democracia».

Y todo esto sería menos grave si la ciudadanía contara con un periodismo capaz de contrarrestar la manipulación política. Pero ese papel también se está debilitando. Si la política se ha entregado al combate permanente por el relato, el periodismo empieza también a desorientarse y, arrastrado por el sectarismo ideológico, parece más pendiente de alinearse con sus audiencias que de contrastar los hechos. Obsesionado con conservar su papel protagonista, el periodismo no acierta a encontrar su nuevo lugar. Mientras se vuelve más partidista y menos capaz de ofrecer un espacio común de comprensión, una parte creciente de la ciudadanía, especialmente los más jóvenes, se aleja de las noticias tradicionales y se refugia en las redes sociales, un espacio dominado por algoritmos e influencers donde la reputación profesional pesa menos que la habilidad para generar atención.

Un estudio reciente del Pew Research Center corrobora esta preferencia de los jóvenes por una comunicación sin fronteras entre la opinión, el entretenimiento y el activismo. Los jóvenes ya no buscan noticias, las encuentran. Si las noticias llegan por azar y filtradas por algoritmos, la ciudadanía deja de elegir qué quiere entender. Ya no se guía por la reputación profesional sino por la afinidad compartida. Se confía más en quien confirma lo que ya pienso que en quien verifica lo que no sé. Rechazan la idea del periodista como observador y prefieren al que toma partido. El periodismo pierde así una de sus funciones principales: ofrecer un espacio imparcial de veracidad y debate. ¿Pero qué pierde la democracia? Cuando la política es una batalla de mentiras y el periodismo se vuelve militante, ¿quién mantiene el equilibrio? ¿Quién sostiene el marco común de hechos sobre el que una sociedad puede entenderse?