El BORM y el pito del sereno

Si el BORM fuera un alumno de infantil, en el boletín de sus notas aparecería las famosas letras 'MM' Manifiestamente Mejorable.

La dejadez a la que la Comunidad Autónoma ha sometido en los últimos años al BORM es para hacérselo mirar, y mientras sus profesionales siguen esperando al nuevo 'Elefante Blanco' que vaya a disfrutar de sus últimos años profesionales, el BORM parece como esa alma en pena que deambula por el limbo de los olvidados.

Una pena que sigamos desperdiciando profesionales e instalaciones a manos llenas, y es que el SEF (Servicio de Empleo y Formación) ya no está sólo, ahora puede presumir que tiene pareja de penas y llantos.

Si los contribuyentes supieran que algunas infraestructuras públicas están tan desaprovechadas e infrautilizadas, se llevarían las manos a la cabeza, o mejor dicho, al bolsillo.

Desde hace más de un año se sabía que el anterior gerente terminaba su mandato, el que fuera alcalde de Lorca y exconsejero de Agricultura encontró allí su particular 'Senado', tiempo más que suficiente para haber preparado no solo una sustitución digna, sino para haber producido un giro de 180 grados a sus funciones.

Lo único que había que hacer, es preguntar y dejarse aconsejar por sus profesionales, pero me temo que algunos no sirven ni para eso, e imagino que dentro de un tiempo, aparecerá por allí algún paracaidista con su nombramiento debajo del brazo, y colorín colorado, el cuento no se ha acabado.