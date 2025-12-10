Ha llegado la hora de una mujer al frente del PSOE

Pedro Sánchez ya no tiene crédito más allá de sus incondicionales y sus seguidores. Su ‘tumba’ política no la va a marcar dos ‘puteros’ que andan ahora por la prisión de Soto del Real, ni tampoco que eligiera como mano derecha para gobernar el partido a Cerdán y Ábalos, este último se ha convertido en un esperpéntico personaje, sino su falta de tacto con el 51% de la población de este país.

Lo que se está conociendo del ‘Caso Salazar’ puede convertirse en la puntilla final a unos meses donde el propio presidente se ha colocado como escudo humano del gobierno, y al final, como se dice vulgarmente, el tiro le ha salido por la culata.

La única manera que tienen los socialistas para recuperar la credibilidad del voto femenino, sería que por fin fuera una mujer la que se presentara como candidata a la presidencia del gobierno, y sin duda, como las ‘meigas, haberlas haylas’.

Desde Carmen Calvo a Teresa Ribera, pasando por multitud de mujeres comprometidas con la igualdad real y efectiva. Nadie duda que habrá entre sus filas más de una ‘Carme Chacón’ que pueda liderar un partido que en los últimos años se ha ‘presidencializado’ en exceso.

Lo ocurrido con el Caso Salazar no es una excepción, y es que seguimos viviendo en un mundo donde el patriarcado, que nos lo pregunten en Murcia, sigue soltando sus últimos, esperemos’ coletazos.

Hace poco vivimos en nuestra tierra como una Delegada del Gobierno, que estaba dando calidad al cargo, sobre todo tras su brillante actuación en los hechos acaecidos este pasado verano en Torre Pacheco, me refiero a la exalcaldesa de Alhama, Mariola Guevara, era destituida por la puerta de atrás, sin el más mínimo estilo ni clase, para ser sustituida por el actual secretario general y ya claro aspirante a San Esteban, la única duda que tenemos algunos, es si desde Madrid hubieran actuado igual si el Delegado del Gobierno hubiera sido un hombre.

La corrupción la hemos normalizado en este país, tanto que hasta vemos normal que Ayuso siga siendo presidenta de una comunidad autónoma a pesar de las evidencias de su hermano y su novio en negocios turbios y oscuros, hasta en Almería ya no se escuchan voces cuando toda la cúpula de la Diputación formaba parte de una supuesta ‘banda criminal y mafiosa’, por cierto, la Diputación de la vecina localidad no es un garbanzo negro aislado, por esa misma razón, los socialistas habían dado ya por amortizado el caso Koldo, pero amigo, una cosa es que te pillen por pasarte de listo, y otra muy distinta que vayas con la bandera del feminismo con una mano y con la otra subiéndote de la bragueta delante de tus compañeras de trabajo.

Pedro Sánchez no leerá este artículo, pero no dudo que su testosterona no le permitirá reflexionar y analizar fríamente la situación, como dirían sus excompañeros y examigos Ábalos y Cerdán, va a volver a presentarse por sus cojones, pero en la izquierda eso no suma, resta, curiosamente en la extrema derecha, eso de tener ‘más cojones que el caballo del espartero’, funciona y mucho.

Abascal le diría a Sánchez: ‘No tienes huevos a irte’, y este le contestaría: ‘Santiago, echarme te va a costar un huevo’.

¿Es hora o no es hora de que una mujer esté al frente de los socialistas españoles?