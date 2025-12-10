Que los ingleses no inventaron la piratería es de sobra conocido, pero que alcanzaron un nivel de maestría jamás visto es indudable. La autoría del himno real inglés God save the king es dudosa, dicen. Hay quien se la atribuye a Händel, pero las certezas son otras. Unos setenta años antes de ser adoptada como himno real inglés, Jean Baptista Lully compuso Gran Dieu Sauve le Roi, con la misma melodía y parecida letra, para celebrar el éxito de una operación de fístula anal a la que había sido sometido Luis XIV, el rey Sol. La cancioncilla fue cantada por media Europa, antes de su adopción espuria en la pérfida Albión. De manera que el himno real inglés resulta ser un plagio de una marcha real francesa, pero como por aquel entonces no existían los derechos de propiedad intelectual, leo en algunos textos que fue una «transferencia cultural» franco inglesa.

La traducción al castellano es ‘Reconciliación’, el libro de memorias del emérito, que no es exactamente una autobiografía, porque el autor tendría que ser el memorioso y no un negro literario. Reconozco que no tengo el más mínimo interés en leerlo, no ya por no hacerle el caldo gordo al Borbón. En cualquier caso, no hay medio que no cuente pormenorizadamente todas las futilidades de las que habla.

Confieso que he defendido la labor de Juan Carlos I durante la Transición incluso frente a los antimonárquicos de derechas, en un ejercicio de funambulismo retórico que habría sido digno de mejor causa. Pero su propia irresponsabilidad ha sobrepasado la que le correspondía constitucionalmente, para desvestirlo de su inviolabilidad y la inmunidad que le protegieron durante su reinado. No merece ya ni el respeto de la edad, pues él mismo se ha encargado de su propio desprestigio. Al margen de sus flirteos y otras indecencias moralmente cuestionables, por los que corre un tupido velo pese a ser conocidas hasta por el que asó la manteca, hay algunos comentarios que hieren a quienes creyeron en un esfuerzo plausible de reconciliación nacional, esa de la que él mismo reniega al auto erigirse en protagonista absoluto y al elogiar al tirano que nunca hizo nada por ella.

No negaré que la Transición tuvo algunos protagonistas tan señalados que sin su contribución, nada habría sido igual. Pero atribuirla a un solo actor es otra manera de falsearla. Mi memoria se nutre de lecturas y de los estudios de Derecho, de manera que los recuerdos de la pubertad y la adolescencia han ido encajándose como piezas de un rompecabezas con los engranajes de un tiempo ya pasado. En todo ese proceso, el estudio de la Constitución aclara algunas dudas y consolida otras intuiciones.

La Transición no fue perfecta y las tensiones que se vivieron dejaron víctimas en el camino, algunas tan ignominiosas que bien pudieran ser reconocidas como mártires de la democracia. Quizá por ello, algunos protagonistas relumbraron con luz propia como auténticas estrellas. Fue exportable y se vendió fuera de nuestras fronteras como modelo de cambio pacífico de un régimen político a otro, incompatibles entre sí. Ahora nos viene a decir el emérito que fue él quien trajo la democracia y poco menos que auspiciado por aquél inefable dictador. Por si queda algún juancarlista que aún no haya hecho propósito de la enmienda, me temo que las memorias del emérito habrán acabado con su paciencia, porque parece que hasta la de su hijo se ha colmatado, pues poco favor le ha hecho a la corona y a la dinastía que representó, de la que tuvimos infames muestras en nuestra historia moderna.

Para descartar cualquier atisbo de arrepentimiento, siquiera parecido a aquel «me he equivocado, no volverá a suceder», la entrevista en la televisión francesa ha despejado todas las dudas: no se arrepiente y si tuviera que plantearse hacer algunas cosas, lo haría con más cuidado... le faltó decir para que nadie se enterara. ¡Genio y figura hasta la sepultura!

Pero vayamos a lo importante. La Constitución ha cumplido 47 años, la más longeva en la historia constitucional española. Recién ha superado a la de 1876, la Restauración. Sin embargo, el aniversario ha pasado sin pena ni gloria, en un fin de semana con los grandes comercios abiertos de par en par. Nació fruto de un consenso que hoy parecería imposible. Ciertamente se forjó con renuncias y concesiones importantes, pero había un objetivo plausible para todos: una democracia según el modelo de las naciones occidentales. El núcleo de la Carta Magna son los derechos fundamentales y libertades públicas, pero la fiesta de este sábado pasado fue la del consumo. Malos tiempos también para la épica.

Camuflado entre ese núcleo duro está el título de la Corona, una monarquía que resulta ser el último regalo del dictador, blindada en una reforma poco menos que imposible. Así las cosas, el último recurso de los antiguos juancarlistas y de cualquier republicano, convertirse en sofistas. La reina emérita era admiradora del violonchelista M. Rostropovich. Después de todo, habrá que tomarse las cosas con filosofía.