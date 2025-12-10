No creo en teorías conspiranoicas, si no, diría que el gerente del Hospital de Torrejón al que grabaron dando instrucciones para permitir alargar las listas de espera en aras de un ebitda mayor, era un fulano pagado por la izquierda madrileña para socavar la popularidad de la gestión de Isabel Ayuso. Me temo que se trata solo de la cagada de un imbécil con la que alimenta de razones a los que critican la gestión privada de servicios públicos. Si algo bueno puede tener esa metedura de pata es impulsar la reflexión sobre la mejor forma de gestionar las prestaciones gratuitas que reciben los ciudadanos cuando su gestión se delega a una organización privada con ánimo de lucro.

En primer lugar, habrá que decir que la opción preferente de una Administración pública no debería ser necesariamente la contratación de una empresa privada. Y no sería así si las Administraciones públicas pudieran gestionar sus recursos humanos con mucha mayor agilidad y libertad, y con el objetivo manifiesto de aumentar la eficiencia y reducir los costes. Si esto no puede ser así en la práctica es por el modelo de relaciones laborales que el Estado prescribe a los funcionarios públicos. La relación entre empleador y empleado debería contemplar reglas que no permitieran abusos de ninguna de las partes. Ahora no es así, y no lo será nunca a no ser que haya una revolución radical del estatuto de funcionario. Estos (no es ningún secreto) cobran más y trabajan menos que su contraparte en la economía privada. Pero lo más grave no es esto, sino su blindaje a cualquier medida disciplinaria, no digamos despido, y el fuerte corporativismo que los ampara y protege frente a su empleador, que son cualquiera de las Administraciones públicas en las que trabaje.

Así, si estas tienen que conseguir resolver el sudoku de satisfacer las crecientes necesidades de los ciudadanos en Sanidad, Educación y otros servicios públicos con un presupuesto limitado por los impuestos de estos, la manera más directa es externalizar la gestión para que los objetivos de eficiencia de los recursos vuelvan a un marco laboral más equilibrado.