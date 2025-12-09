¿El sindicato médico pide la dimisión del Consejero?

Lo que me faltaba por ver, a un grupo de liberados sindicales y profesionales del Colegio de Médicos, que llevan años, lustros y hasta alguno décadas sin ponerse una bata, pidiendo la dimisión del Consejero de Salud de Murcia aprovechando una huelga que va contra el Ministerio.

‘Morder la mano que les da de comer’ no solo es un grave error, sino que se equivocan de ‘enemigo’, sobre todo cuando la consejería y San Esteban, llevan años poniéndoles la alfombra roja a estas organizaciones.

No puede ser que hace unos meses se le otorgue la medalla de oro del colegio de médicos al propio presidente, y ahora se pida la dimisión del miembro del gobierno regional encargado de dirigir y gestionar la sanidad murciana. Si quieren imponer un nuevo consejero a gusto del consumidor, no hace falta que corten Ronda de Levante o aprovechen que el Pisuerga pasa por Valladolid, llamen a Palacio, como siempre hicieron.

Los médicos tienen todo el derecho del mundo a hacer huelga ¡faltaría más!, pero eso no significa que lleven razón, al contrario, lo único que están consiguiendo es que las costuras del traje a medida que quieren, revienten.

No abrieron la boca cuando se habló de darle la compatibilidad a los jefes de servicio sin ninguna contraprestación, tampoco aconsejaron a las autoridades sanitarias, que lo de las 35 horas era un disparate organizativo y económico, tampoco se manifiestan los médicos cuando muchos llegan a su consulta pasadas las nueve de la mañana y cierran su puerta a las dos, y mucho menos cuando hay centenares de ellos pasando consulta, operando o realizando pruebas diagnósticas por la privada en horas digamos intempestivas.

Quieren un Estatuto de Personal propio, por esa misma razón, aquellos trabajadores que también realizan su respectiva residencia (enfermería, psicología, farmacia, etc.) podrían reclamar lo mismo, tener una categoría profesional por encima del resto y acorde con su nivel de estudios y dedicación, lo mismo que podrían exigir otros profesionales de la administración, y para terminar, piden que no se les obligue a realizar jornadas ordinarias cuando estén salientes de una guardia, cuestión que es ilegal.

La pregunta es fácil, si Enfermería, que es un grupo más numeroso, no hay problemas, por qué no se les pone el mismo turno que a este colectivo tan fundamental en el sistema público de 12 horas con sus respectivos descansos.

Lo que no entiendo es por qué se permite seguir jugando a este peligroso juego con las cartas marcadas a unos, con lo fácil que sería poner todas las cartas boca arriba, con el único objetivo de fortalecer la calidad del servicio y la conciliación familiar, y si alguien quiere ganar mucho más dinero, siempre les quedará París.