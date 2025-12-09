El fracaso de las Ofertas Públicas de Empleo

La administración jamás podrá funcionar en pleno siglo XXI mientras sigamos sustentando las políticas de recursos humanos en el número de plazas a ofertar y alguna que otra subida salarial.

Dice el dicho popular: "No se le pueden pedir peras al olmo", y es que es cierto que con la gente que tenemos al frente de muchas administraciones por un lado, y los intereses partidistas de muchos sindicatos por otro, el resultado no puede ser otro que seguir dándonos cabezazos contra la misma pared como hacíamos en el siglo pasado.

Cuando la prácticamente única política de recursos humanos se basa en discutir si salen 1.000 o 1.500 plazas, cuando nadie hace el más mínimo análisis o propuesta para la reclasificación, reorganización o carrera administrativa, o peor aún, nadie se atreve a hablar de movilidad funcional o geográfica, con el objetivo de convertirnos en servidores públicos y no en simples funcionarios y funcionarias, cuando seguimos enviando al desagüe del olvido a miles y miles de empleados públicos que se jubilan sin el más mínimo plan de trasvase del conocimiento, cuando incluso somos incapaces de pensar que las subidas salariales que se anuncian, basadas en porcentajes en vez de subidas lineales, que es la prueba del algodón de que nadie, principalmente en el mundo sindical, lucha contra la brecha salarial, cuando somos incapaces de hacer la más mínima autocrítica, cuando hemos visto aprobarse en la Asamblea Regional la cuarta Ley de Simplificación Administrativa donde ni un empleado público ha intervenido, es cuando nos deberíamos dar cuenta de que estamos ante un modelo de administración pública obsoleto, decimonónico y, sobre todo, inepto e inservible.

¿Se han preguntado alguna vez si apostamos por calidad o cantidad en los procesos selectivos? ¿Se ha preguntado algún alcalde o director, la mayoría con un déficit preocupante de conocimientos técnicos, si necesitan auxiliares o técnicos? ¿Alguien se ha puesto al otro lado de la ventanilla para saber cuáles son las necesidades y conocimientos de los contribuyentes y usuarios?

Ahora lo moderno es hacerlo todo a través de cita previa, presentar los documentos telemáticamente, reclamar vía digital, y en el mejor de los casos, recibirás en tu correo electrónico que tu petición de ayuda al alquiler se ha agotado y te jodes.

La administración pierde la mayor parte de su tiempo y esfuerzo en problemas internos, tenemos bolsas de empleo descomunales, cientos de miles de personas, que jamás trabajarán en la administración a través de ellas, contratamos a gente sin saber muy bien ni por qué ni para qué. Más aún, el acuerdo al que se llegó aquí, en la Región de Murcia, sobre las 35 horas, fue el colmo de la incompetencia y un canto a la incapacidad y la descoordinación.

Este artículo no va a cambiar nada, ni tan siquiera ha servido que lleve años pidiendo a algún sindicato que se autodenomina de clase que la próxima subida salarial sea lineal, pero por lo menos que sepan que como dice el anuncio: "Yo no soy tonto".

Lamentablemente nuestros jefes siguen sin entender que a nosotros nos deberían pagar por trabajar bien, no por ir a trabajar, aunque ellos y ellas cobran por ir a trabajar. Mientras tanto, sigamos en nuestro mercado persa: "Venga, 1.250 plazas, ni para ti ni para mí".