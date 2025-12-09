Eurovisión echa humo

Para los fans de Eurovisión que votan por teléfono desde España, la última edición la ganó Israel, seguida de Ucrania, casi lo mismo que en la anterior, aunque entonces Ucrania intercambió el puesto con Israel. Hace dos años, la guerra de Putin acaparaba más atención que después la de Netanyahu, de ahí tal vez la variable, que sin duda estaba más condicionada en ambas ocasiones por la actualidad política que por la calidad musical.

No ha descubierto, pues, la pólvora el director general de RTVE, José Pablo López, cuando afirma que Eurovisión no es un festival de canciones, sino una escenificación de la geopolítica. A buenas horas. Esto es algo sobre lo que, incluso en tiempos menos militarmente convulsos, nos ilustraba el comentarista José Luis Uribarri, capaz de acertar de antemano la tendencia de los votos de cada país según las simpatías coyunturales de unos acerca de los otros. Lo paradójico es que la negativa de RTVE a participar en Eurovisión responde también a la geopolítica, de conformidad con la posición exterior del Gobierno español. Una política que tal vez pudiera cambiar dentro de unos meses, en previsión de lo cual TVE no ha suspendido el Benidorm Fest, concebido para designar la representación española en Eurovisión.

A diferencia de Uribarri, los actuales comentaristas ni siquiera hicieron comentarios sobre la significación política del fervor por Israel, en plena irrupción contra Gaza, de los votantes telefónicos nacionales, un dato que apareció brevemente en rótulos sin merecer para los locutores la más leve interpretación. Pero la tiene: indica que cuando el votante dispone de la oportunidad de ejercer como tal se decanta mayoritariamente en este momento por todo aquello que pueda perturbar a la izquierda, y es tal vez ese referéndum lo que, de paso, el director de RTVE pretende evitar.

No voy a calificar la carga moral que supone el voto político a Israel; me limito a reflejar que Eurovisión se ha convertido para buena parte de quienes se involucran en las votaciones en un resquicio por el que avisar de lo que vendría si se abriera la espita de las elecciones generales. Puede que esta extrapolación parezca hiperbólica, pero por el humo se sabe dónde está el fuego.