El deporte rey o villano

Imagen de la campaña del Comité Antiviolencia de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia / L.O.

Todos los fines de semana disfrutamos de nuestros equipos favoritos, de los ídolos que cada uno vamos forjando temporada a temporada y, sobre todo, de la pasión del gol que hace que salga la más íntima emoción de júbilo cuando la pelota entra en la red.

Es el deporte rey por excelencia o, mejor dicho, es su excelencia el rey el que manda en nuestra afición metida en vena.

Cuando visualizamos los partidos de la jornada a través de las plataformas de televisión nos inunda la imagen del campo repleto de gente y colorido.

Son como ejércitos de soldados alineados en la misma causa. Luchar por los tres puntos que nos afiancen en la clasificación, las eliminatorias o las ligas.

¡Qué espectáculo de luz y color! Qué explosión de almas al unísono bajo la misma bandera, escudo y canción. Pero no todos los reyes se comportan correctamente con la ética que corresponde.

Ver el espectáculo indignante de partidos detenidos, protocolos de violencia activados, lluvia de objetos e insultos, hacen que el rey aún parece desnudo.

Más bien hablaríamos de un villano que permite la asistencia de ultras descontrolados, vándalos de escudos y camorristas con los contrarios. Lo que envilece al fútbol es la existencia de ultras (paradójicamente con ideología política polarizada) y que no sean expulsados de los campos por sus peleas y broncas con destroce de mobiliario.

Pero algún día será ya muy tarde y las batallas campales aflorarán hasta en la grada. Después pondremos velas, abriremos investigaciones y aprobaremos nuevos protocolos.

Bajándolo al fútbol base, en todas sus modalidades aún queda mucho por hacer. Cada domingo padres y aficionados siguen viéndose con el derecho de insultar, agredir y no respetar al contrario y a los árbitros (muchos de ellos menores). Aquí también el deporte rey se muestra como un villano.

Aunque sean minorías y cada año sean menos los incidentes, no sobra poner sobre el tapete que aún queda camino por hacer y erradicarla mayoritariamente.

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia, a través de su Comité de Antiviolencia, lanzó una nueva campaña del deporte sin violencia, racismo o xenofobia. Esta campaña del "Juego limpio Gana el respeto" pretende de nuevo poner en valor la necesidad de actuar éticamente y con todo nuestro respeto a los protagonistas de los encuentros deportivos.

Los partidos se gana con goles, pero se pierden cuando se olvida el respeto. No ser violento verbalmente previene de que se convierta en violencia física. Respetar la figura del Delegado de campo como "Delegado del respeto" conseguirá que los jugadores, entrenadores y, sobre todo, el árbitro pueda desarrollar su función en óptimas condiciones.

ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE EL PARTIDO SE DESARROLLE CON LA MÁXIMA SEGURIDAD Y NORMALIDAD

• En todo momento deberá llevar un brazalete identificativo.

• Estar a disposición del árbitro para lo que pueda necesitar.

• Vigilar que no haya ninguna persona no autorizada en la zona de vestuario y terreno de juego.

• Proteger al árbitro en caso de que se genere altercado.

• Avisar a las FSE si es requerido por el árbitro o lo considere oportuno.

• Una vez que se aplique el protocolo de antiviolencia, avisar a la grada o por megafonía de dicho protocolo

• Acompañar al árbitro hasta el vestuario.

• Acompañar al árbitro, en caso necesario, hasta la salida de las instalaciones.

Por supuesto los padres deben entender la labor tan importante hacia sus hijos; son "Padres dentro y fuera del campo" . Por ello todos tienen que tener claro que:

EL OBJETIVO DEL FUTBOL BASE NO ES SOLO GANAR, ES HACER NIÑOS FELICES, AMIGOS Y FORMAR.

Cómo padre y madre debes interiorizar este decálogo:

1. Utiliza el futbol como fuente de salud y felicidad para tu hijo, no le presiones.

2. El error forma parte del juego y el aprendizaje, todos cometemos errores, incluido el arbitro

3. Valora el esfuerzo más que el resultado.

4. Anima a tu equipo con educación y respeta al contrario y al árbitro. Todos son niños que están aprendiendo.

5. No quieras hacer el trabajo del entrenador.

6. No defraudes a tu hijo ni a tus compañeros convirtiéndote en un fanático en los partidos.

7. No le castigues sin futbol, quítale la consola.

8. Evita comportamientos agresivos, xenófobos o racistas.

9. El respeto y la educación son la base de la formación.

10. No controlar tus emociones tendrá sus consecuencias negativas.

Y también dejar claro la figura importante de los "Delegados de protección del menor" de cada club o escuela de fútbol en la prevención interna para que sean ambientes y lugares sanos y de bienestar de los menores que practican un deporte.

Es necesario que se acuda a ellos como figura de referencia y protección. La FFRM es de la misma forma sensible en la lucha de conseguir el mejor ambiente educativo de los menores y adolescentes a través de sus equipos regionales.

Queda igualmente trabajar en la prevención, pedagogía e información del "mal uso de las redes sociales" para provocar partidos, acosar al contrario o difundir lemas violentos o racistas. Además de sensibilizar de las consecuencias psicológicas y emocionales que conllevan para las víctimas de estas prácticas a través de nuestros móviles. Sin dejar de lado las judiciales y en graves sucesos, las penales.

De esta forma seguro que podremos erradicar algún día todo lo que apesta del fútbol base y el profesional: peleas, cargas policiales, rotura de mobiliario, peleas de aficionados y padres, lanzamiento de objetos, insultos al árbitro y a la otra afición, insultos racistas y xenofobia, ciberacoso , etc.

Algún día el fútbol no se usará como ideología de odio. Como expresión villana de elementos indeseables. "El deporte rey sabrá rodearse de nobles y de pueblo sano", entregado a la pasión de cada fin de semana : el torneo de los goles.

Manuel Illera es miembro del Comité de Antiviolencia de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia.