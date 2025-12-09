El bipartidismo es el problema

«Se llama bipartidismo y tiene dos problemas: el PP y el PSOE», estalló Yolanda Díaz tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, ex secretario general del PSOE, a inicios del pasado verano por presunta corrupción. Al parecer, la indignación de la líder de Sumar se templó bastante en cuanto se sentó de nuevo en el Consejo de Ministros. Y a pesar de que las acusaciones contra Cerdán, Ábalos y Koldo se han reforzado con el paso de los meses -hasta el punto de que los dos últimos han entrado en prisión-, no ha vuelto a insistir en las necesarias explicaciones que, según ella, el partido al que pertenecían aquellos encarcelados estaba obligado a dar.

La corrupción del PP, por su parte, daría para rellenar una biblioteca con los sumarios abiertos en su contra. Incluso ahora, que no gobierna, le ha explotado un ‘asunto’ en Almería que huele francamente mal, con los amaños de contratos y mordidas tan característicos de esta España de pillos. Máximo exponente de la cual ha sido el monarca emérito, que ha robado a espuertas sin consecuencia alguna, gracias al blindaje de impunidad otorgado por la restauración borbónica avalada, en su día, por socialistas y populares. Una interpretación sesgada y parcial de la Constitución, desde altas instancias judiciales, también ha contribuido a que el delincuente de Abu Dabi haya eludido la cárcel.

Los dos grandes partidos no sólo comparten prácticas corruptas, sino el apoyo a los pilares del Régimen del 78: la monarquía inviolable, un capitalismo despiadado que se expande a costa de estafar a la clase trabajadora y a los consumidores y, finalmente, la OTAN y el rearme en curso. Sorprenderá a muchos una afirmación de este calibre cuando cada día vemos, en el Congreso y en los medios, las invectivas cruzadas que se intercambian los dirigentes de ambas familias políticas sobre el sólido soporte argumental del ‘y tú más’. Pero más allá de las apariencias, de la estridencia de un escenario donde se representa una obra soez en la que brilla una derecha obsesionada con arrebatar el poder a sus rivales, apreciaremos la coincidencia de fondo entre quienes sostienen una batalla encarnizada por ocupar el sillón de La Moncloa.

Esta connivencia estructural la podemos apreciar con nitidez en el escándalo generado en torno a la condena, sin pruebas, del Fiscal General del Estado por parte de la Sala Segunda del Supremo. Este hecho prevaricador podría haberse evitado si, en su momento, el PSOE se hubiera apoyado en la mayoría de investidura para alumbrar un poder judicial que reflejara la hegemonía progresista del hemiciclo. Los de Sánchez prefirieron pactar con los de Feijóo. Y de aquellos polvos, estos lodos. El alineamiento también lo hemos visto en el incremento desmesurado de la partida del gasto militar: Sánchez anunció que antes de que acabara 2025, se incrementaría en 10.500 millones. Lo ha hecho sin contar con el parlamento en una cuestión que afecta a la estructura del gasto público y a la política de seguridad. Las derechas guardaron un silencio cómplice ante este dislate, mientras que la izquierda pataleó un instante para volver enseguida al redil. En esta misma dirección, muy llamativa ha sido la reciente aprobación, en dos Consejos de Ministros consecutivos celebrados el pasado noviembre, de contratos de defensa por valor de 10.819 millones. La coalición gobernante y sus medios afines han ocultado el hecho. También la derecha y los suyos.

En las cuestiones troncales de la política económica, la sintonía entre los dos principales actores políticos es absoluta: se trata de aumentar el valor patrimonial de las empresas del IBEX 35, y en esta tarea los actuales gestores del país lo están haciendo muy bien. El PP se limita, con la boca pequeña y muy de vez en cuando, a hablar del nivel de pobreza infantil, pero enseguida vuelve a su discurso apocalíptico sobre las maldades del sanchismo. No plantea alternativas en este ámbito muy distintas a las que emanan de La Moncloa, por la sencilla razón de que el capitalismo está encantado con quienes le garantizan, desde el puesto de mando, enormes plusvalías, bajos salarios y escasos impuestos. Y como muestra de esta complicidad, un botón: a finales de noviembre, una propuesta parlamentaria de Sumar para prohibir la compra de viviendas por fondos buitre fue derrotada gracias a la abstención de los socialistas.

Y en lo tocante al Estado del Bienestar y centrándonos en la sanidad, la privatización de ésta no es patrimonio exclusivo de la derecha: el gobierno mantiene la Ley 15/97, que abre la puerta a la gestión de centros públicos por parte de entidades privadas. Ello supone un respaldo implícito a lo que en este ámbito hacen los ejecutivos autonómicos populares, que en Madrid han mostrado tanto su desprecio hacia la salud de la gente como su generosidad con la retribución de los administradores empresariales de los hospitales públicos.

En fin, ahí está la Ley Mordaza, aquella que sacó Rajoy para contener las protestas contra los recortes derivados de la crisis financiera y que Sánchez no ha tenido intención alguna de derogar. Y como guinda del pastel, la última: PSOE y PP acuerdan con Junts tramitar una ley xenófoba bandera de la ultraderecha, la de multirreincidencia. Sí, Yolanda Díaz tenía razón: tenemos dos problemas y, por consiguiente, ninguno de ellos podrá ser parte de la solución.