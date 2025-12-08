Corría el 2019 cuando el entonces candidato a la alcaldía de Murcia, José Ballesta, sorprendió a todo el mundo con el anuncio de un tranvibús, una artefacto que por entonces pareció hasta futurista para esta Murcia a veces sofisticada y a veces paleta. Era campaña electoral y todo valía para lograr el bastón de mando de la principal ciudad de la Región.

El tren del chachachá llega a la ciudad | L. O.

Atónita se quedó también la oposición, que barajó llevar el asunto a la Junta Electoral sin aclaraciones sobre quién o qué financiaba la llegada de este vehículo de pasajeros en plena campaña para los comicios municipales. Han pasado más de seis años y el tranvibús comenzará a funcionar este martes desde la plaza Circular a El Palmar con tres meses de billetes gratis.

La tardanza

Una buena noticia sin duda, que llena de esperanza a un municipio acosado por los cochistas y la contaminación y con un transporte público tercermundista (no hay que ahondar en ello, ya que quienes lo padecen a diario saben de qué va la cosa). La única pega es la tardanza en hacer realidad un proyecto que debió ponerse en marcha mucho antes y que, en estos momentos, con el gran paso que han dado otras ciudades, aún más pequeñas que Murcia, en cuando a movilidad sostenible, se antoja algo caduco y obsoleto.

Urbes españolas se han afanado desde hace años con los fondos Next Generation, con inversiones propias o del Gobierno central en transitar por el camino de la movilidad sostenible con la implantación de líneas de metro o la ampliación de las ya existentes y con la instalación de más líneas de tranvía, un modelo de transporte que la Comunidad Autónoma de Murcia ha establecido como eje vertebrador del transporte público para conectar ciudades pobladas de la Región.

Esas urbes también han apostado fuerte por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sin hacerse trampas y explicando a los ciudadanos las bondades de estos espacios vetados al coche privado, un detalle que en Murcia aún ni siquiera se ha planificado con seriedad agotando los plazos hasta el aburrimiento. De hecho, incumplirá de nuevo los plazos dados.

Y también el Ministerio

Si el Ayuntamiento de Murcia tarda lo suyo en hacer realidad sus proyectos (del yacimiento de San Esteban ya ni hablamos) tampoco la Comunidad ni el Gobierno central se dan prisa en ejecutar sus anuncios e inversiones previstas. Un ejemplo palmario es la denominada Autovía del Bancal, con casi veinte años enfangada para no vislumbrarse aún el final. O el soterramiento de las vías del tren que, tras treinta años de lucha de los vecinos de la zona sur ha podido ser una realidad. Un hito en la historia de esta ciudad que ha cambiado para siempre la idiosincrasia de esos barrios que hasta hace unos años vivían separados del casco urbano.

Hace unos días, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que licitará por casi 94 millones el tramo B de la construcción del Arco Norte, una infraestructura que se supone que mejorará el nudo de Espinardo y descongestionará la Ronda Oeste, una de las vías que más contaminación aportan al casco urbano.

Se da la circunstancia de que ese proyecto salió a exposición pública en 2013, hace más de una década y casi unos veinte años desde que fue anunciado, toda una eternidad que deja en muy mal lugar al Ministerio, que aún tiene que licitar el segundo tramo de ese Arco para conectarlo con el Arco Noroeste que también ha tardado lo suyo en materializarse y que por fin, al parecer, quedará concluido en 2026.

La tardanza en llevar a cabo iniciativas e infraestructuras que sirven, a priori, para evitar atascos y retenciones provoca que cuando se materialicen hayan quedado obsoletos los estudios en los que se basaban esas previsiones. También pueden generar demanda inducida: más colapso por la idea imaginada de que al haber un desvío habrá menos colapso de tráfico. Todo ello puede llevar a que no sean efectivos esos proyectos y haya que plantear otras iniciativas de acupuntura a las carreteras. Más promesas, más obras, más destrucción del territorio…y para qué. Para que la Murcia cochista siga triunfando. Lo fundamental sería cambiar de paradigma. Por nadie pase.