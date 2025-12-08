El PSOE de Sánchez, un peligro para las mujeres

¿Pueden seguir proclamándose defensores de las mujeres quienes las desprotegen, abandonan e incluso humillan en su propia casa? La respuesta a esta pregunta resulta más que obvia. Incluso si va dirigida a aquellos que llevan años impartiendo lecciones y moralina sobre derechos de la mujer y utilizando el feminismo como instrumento de confrontación política y polarización social.

Creíamos que lo habíamos visto todo en cuanto a las exhibiciones de hipocresía y doble moral del PSOE de Pedro Sánchez. Pero ese fariseísmo, por lo demás típicamente sanchista, continúa mostrándose con más virulencia que nunca. Primero fueron las andanzas con prostitutas del Tito Berni en plena pandemia; después, la ley del solo sí es sí, que redujo penas a más de 1.200 agresores sexuales y puso en la calle a más de un centenar de ellos; a continuación, los servicios de prostitución pagados con dinero público por Ábalos y Koldo, cuyas conversaciones de repugnante tono denigrante hacia las mujeres nos avergonzaron a todos; y, para redondear, las pulseras de ‘Ali Express’ que dejaron a mujeres víctimas de violencia de género a merced de su maltratadores… y sin que nadie tuviera la decencia de dimitir.

Pero todavía habría más: la dirección del PSOE ha intentado dar carpetazo a las denuncias de acoso sexual por parte de mujeres militantes y simpatizantes socialistas contra Paco Salazar. ¿Y quién es este Salazar? Otra persona de la máxima confianza del mismísimo Pedro Sánchez (aunque quizá también llegue el día en que asegure que tampoco le conoce de nada), cuya inclinación por rodearse de rijosos y babosos machirulos resulta verdaderamente preocupante, además de significativa. Quizá se deba a que lo considere normal puesto que ha debido tener cerca con mucha frecuencia comportamientos degradantes hacia el sexo femenino; por ejemplo, en los prostíbulos de su suegro, gracias a los cuales ha prosperado económicamente.

Porque recordemos que este Salazar estuvo a punto de sustituir a Santos Cerdán como número dos del PSOE, nombramiento que finalmente no se llevó a cabo ante las primeras publicaciones de denuncias de acoso sexual. Pero resulta que poco tiempo después, y tras una sorprendente cena con esa misma Pilar Alegría que en público calificaba de ‘vomitivos’ sus actos de humillación hacia compañeras de partido, pero que sin embargo no tuvo impedimento en reunirse en secreto con él, la Moncloa, es decir, Pedro Sánchez, le contrataba como ‘asesor externo’. Y, encima, las denuncias de militantes socialistas contra él desaparecieron de un día para otro, como por arte de magia. ¿Con qué habrá amenazado Salazar para que de repente hayan sido tan solícitos con él en el PSOE?

Y ahora, los dirigentes socialistas se resisten a llevar las denuncias ante la Fiscalía… si bien las propias militantes y simpatizantes víctimas de acoso sexual podrían presentarlas directamente. Pero la clave de este abandono e incluso afrenta del PSOE hacia sus propias compañeras de partido no es otra que el hecho de que el tal Salazar es un protegido del Gran Líder, de Pedro Sánchez, cuyos designios y órdenes nadie puede osar poner en discusión. Y parece ser que además tiene capacidad para chantajear al mismísimo presidente del Gobierno. Y de ahí que se pretenda hacer callar a las denunciantes para poner sordina al caso. El feminismo de Sánchez siempre ha sido un inmenso fraude, pero es que además ahora parece haber causas de fuerza mayor.

Sea como fuere, cuando un partido político decide archivar denuncias internas de acoso, no actúa con la diligencia debida ante comportamientos inaceptables, o pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador. Pero eso ha sido siempre el PSOE de Pedro Sánchez: un monumento a la mentira, la falsedad y la hipocresía, en especial en materia de defensa de los derechos de la mujer.

«Calladita estás más guapa. Y si el agresor es del partido, hermana, ya veremos si te creo». Este puede ser perfectamente el nuevo eslogan de un PSOE que se ha convertido en un peligro para las mujeres.