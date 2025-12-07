Las navidades más caras de la historia | La no-noticia

La pregunta del millón: ¿cuándo hubo una Navidad más barata que la anterior? Ya se han derramado cientos de páginas en la prensa señalando que la de 2025 exigirá aún más que la pasada al bolsillo de los ciudadanos para que sea realmente una ‘Feliz Navidad’. Es la santificación mediática de la no-noticia. Lectura común del ala ultraderechista de los medios viene a ser que desde hace unos años es lo de siempre: los sufridos contribuyentes tendrán que gastar más por culpa de Pedro Sánchez.

Casi nadie repara en que este encarecimiento ya lo anticipó de alguna manera un tipo alemán ciertamente mal encarado, con melena aparentemente indomable y largas barbas que escribía en Londres en el siglo XIX. Según él, el proceso de acumulación capitalista —siempre producir más y más y más para tener más y más beneficio— obligaba a los currantes a sobrevivir con menos de lo que generaba su trabajo limitando su poder adquisitivo. Así, todos los consumibles son engañosamente inalcanzables, aunque luego haya zanahoria tras el palo y se puedan disfrutar... con límites.

Lo que de ninguna manera imaginó aquel personaje decimonónico fue que unos 200 años después de su nacimiento las masas del entorno europeo en que vivió se sumieran descerebrada y obsesivamente en la bacanal casi permanente que asocia indisolublemente la felicidad con el consumo: como propio del sistema que él describió, cuanto más y más y más, mejor. Y en Navidad, a tope.

Así que no tiene la menor importancia que estas vayan a ser las navidades más caras de nunca jamás. Al fin y al cabo, el sistema que se ha construido va de eso: que todo se encarezca para que todo siga encareciéndose y sea necesaria cada vez más potencia económica individual y familiar para mantener el ritmo. Todos lo hacemos, claro, porque todos nos observamos recíprocamente por el rabillo del ojo.

Se trata, pues, de organizar la fiesta permanente con cualquier pretexto que marque el calendario para que haya siempre alguna justificación amoral para vaciar las carteras y las cuentas bancarias, respaldados por tarjetas plásticas, créditos al consumo, préstamos personales... toda esa parafernalia financiadora que, por si alguien no se ha enterado, enseñan que efectivamente el humano es el único burro capaz de tropezar las veces que haga falta en la misma piedra. Hasta que no pueda volver a alzarse.

Con esta filosofía de autodestrucción sentimental e intelectual se enlazan, por poner ejemplos, la feria de septiembre con algún carnaval religioso extemporáneo, el ‘jalogüín’, el ‘blas fraidi’, el prendido de los millones de leds del éxtasis, la ‘grande bouffe’ postparto divino, la noche de las borracheras desparramadas y, por fin, la visita nocturna de tres —o cuatro— elementos fantasmagóricos. Después, no contentas, casi exhaustas pero sin desaliento, las masas regaladoras y autosatisfechas se entregarán al descontrol de comprar supuestamente barato una, dos y tres veces. Hasta que en el gran templo del dispendio se anuncie que la primavera está al caer.

Aquellas antiguas tradiciones tan invocadas por los tradicionalistas quedan, pues, aplastadas por estas nuevas costumbres caracterizadas por el exceso, el catetismo del ‘yo más’ y la zafiedad del lujo falso con las que, al parecer, la gran mayoría de ciudadanos va feliz y contenta, insensible a que hay al menos un tercio de cohabitantes en el mundo desarrollado que es indiferente a semejantes disparates: una parte porque se siente asqueada; otra, la más numerosa, porque no tiene con qué unirse a la parranda general y tiene que sustituir el pata negra por el duroc, si acaso.

Y, desde luego, como en el África subsahariana, se la trae al fresco que el precio del percebe suba un 200% en vísperas de la sagrada comilona.