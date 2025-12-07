¿Las Navidades más caras de la historia? | Es bonito gastar mucho en navidad

Los periódicos han replicado una noticia basada en ciertos estudios, que asegura que estas navidades van a ser las más caras «desde que hay registros», por utilizar la jerga en boga para referirnos al gran tema de nuestra época, el calentamiento global. Pero la advertencia no sirve realmente de mucho, porque lo normal es que cada año sea más caro que el anterior, una tendencia que solo se rompe cuando se atraviesa un periodo de fuerte recesión económica. Como siempre en estos casos, convendría preguntar a continuación: «¿Más cara, comparada con qué?». Porque igual los productos navideños no llegan a subir sus precios tanto como la luz, la cesta de la compra, las cotizaciones sociales o la presión fiscal, por citar algunos de los consumos que cada vez resultan más caros en España.

Las tiendas suben los precios en Navidad, y algunos productos, como el pescado y el marisco, experimentan un encarecimiento extraordinario, fenómeno que, como es bien sabido, no es achacable a este año en concreto, sino que es lo habitual. Los productores y comerciantes aprovechan el tirón de estas fechas y la fuerte demanda del público para obtener mayores beneficios, una decisión que obedece a la lógica de unos profesionales que tratan de optimizar su trabajo. No deberíamos quejarnos porque la gamba roja esté a cien euros en vísperas de Nochebuena, sino alegrarnos de poder comprar medio kilo, si es que nuestra economía nos lo permite. La queja debería ir dirigida contra el poder político, que se queda con una parte mollar de nuestro esfuerzo y el de los productores, para mantener un sector público elefantiásico dedicado a hacer cosas improductivas, cuando no directamente contraproducentes.

Pero la Navidad no es momento para despreciar a la clase política, un sentimiento muy noble del pueblo soberano que conviene archivar hasta que pasen los Reyes Magos para no hacernos mala sangre. En estas fechas tan entrañables debemos centrarnos en disfrutar y hacer felices a los que nos rodean. Gastando, naturalmente, que para eso trabaja uno todo el año. Porque los sentimientos fraternales y la bondad que caracteriza al espíritu navideño están muy bien, pero si vienen acompañados de un regalo o una invitación siempre lucen más.

A la actriz Zsa Zsa Gabor la entrevistaron en cierta ocasión y el reportero empezó su pregunta afirmando: «Ya sabemos que el dinero no da la felicidad...». La actriz húngara no le dejó seguir y le replicó: «Perdone, joven, ¿quién le ha dicho esa estupidez?». Es la misma famosa que decía creer en la familia numerosa, porque cada mujer debía tener tres maridos como mínimo, o que nunca odió lo suficiente a un hombre como para devolverle sus diamantes. La señora era muy materialista, dicho sea como un elogio oportuno en estos días que se avecinan, donde todos vamos a gastar más de lo que deberíamos sin que se nos vaya de la cara la sonrisa idiota típica de la Navidad.

Como somos generosos, gran parte de lo que gastemos lo vamos a dedicar a hacer felices a nuestros familiares y amigos, una doble satisfacción que da sentido al carácter de unas fiestas que no tienen parangón en el resto del calendario.

Al final, serán las navidades más caras de la historia o no según la decisión de cada uno. Pero si el porcentaje de gasto en estas fiestas supera al del año anterior se constatarán dos cosas fundamentalmente: que los precios suben por encima de los salarios y que España sigue siendo el mejor país del mundo para disfrutar de la vida, un blasón colectivo que debemos llevar con orgullo para envidia del resto del mundo civilizado.