Entre mandamientos y tonadilleras

Nuevos transportes necesarios. Lo de la nueva línea de autobuses-tranvía cada 15 minutos desde la plaza Circular de Murcia al hospital Virgen de la Arrixaca está muy bien pensado por el Ayuntamiento. Las que se montan con los coches en ese hospital cada mañana son de muchísimo cuidado. El martes tuve que ir yo mismo a una consulta. Llegué a las 10. El aparcamiento disuasorio de fuera del hospital (un excelente servicio, bueno, cómodo y barato, pero escaso, todo lo contrario que el subterráneo) estaba hasta arriba y con una larga cola coches esperando. Tuve que aparcar en el sótano menos 4 del subterráneo, bajando pisos llenos de veneno en el aire y luego pagar más de 4 euros por apenas dos horas. Una verdadera vorágine de vehículos que con un buen servicio de grandes tranvibuses podrá cambiar ese caos.

Con prisa. Una mujer, de unos sesenta años, esperando el ascensor en la planta menos 4 del aparcamiento de la Arrixaca. ‘Nada, que no baja. ¡Y yo llego tarde a mi cita, que me la dieron para tres meses, mecagoentó!’

A que se la quiten. La molestia de la escayola. Un rato después, escucho a un hombre hablando por el móvil en la entrada al hospital: ‘Sí, he venido a ver si me quitan ya el pijo este de la escayola. (Estos dos apuntes, con sus tacos, indican que los pacientes llegan al hospital en un estado de excitación nerviosa clara. ¿Será por el tráfico?)

Fuera de la Iglesia. Leo esta frase: ‘No se puede ser cristiano ni católico si no se ama al prójimo’, lo decía una señora en una entrevista hablando de los que están enfrentados a los hombres, mujeres y niños emigrantes. Y me acordé de aquello que cantábamos los críos en la iglesia: ‘Un mandamiento nuevo, nos dio el Señor…’, etcétera.

Sobrenombres. En algunos momentos de la Historia a los nombres de los reyes se les añadía un apodo: Iván el Terrible, Fernando el Católico, Ricardo Corazón de León, Felipe el Hermoso... ¿Qué adjetivo le pondrían ustedes a los líderes políticos de ahora: a Trump, a Putin, a Macron, a Pedro Sánchez...? Bueno, a Sánchez se le comenzó a llamar ‘Pedro el Guapo’, pero, ahora, vete tú a saber cómo lo llaman, sobre todo sus rivales políticos.

Es una estrella. Me entero por la prensa especializada que Isabel Pantoja ha firmado un contrato para dar 8 conciertos en América por los que se dice va a cobrar dos millones de euros, o sea, que va a empezar a pagar lo que debe y hasta que le llegue seguirá pagando. Es que se le olvidó abonarle a Hacienda unos impuestos. En cualquier caso, la tonadillera ha exigido una serie de cosas en el contrato, a saber: todos los viajes en avión privado, alojamientos en hoteles de 5 estrellas, una persona a su servicio en cada ciudad y pago de los gastos de los acompañantes de su equipo, incluidas las habitaciones de hotel y sus billetes de avión. Eso sí, ellos en clase turista.

Series. Esta semana la he dedicado a ver series españolas. Confieso que he visto los tres capítulos de Silencio, de Eduardo Casanova. Ya sé que me dirán que quizás tengo mucho valor, porque es indudable que la serie es rara, muy rara. Pero también es interesante, oiga. Tiene su aquél y su cosa, hay conversaciones largas de más, pero se dicen frases importantes. Y la actriz María León está muy bien en un papel corto pero muy difícil, supongo, porque se pasa casi todo el tiempo totalmente desnuda. También he empezado a ver la serie Terra Alta y técnicamente es buenísima. Una fotografía y una ambientación perfecta y los actores, como casi siempre ocurre con los españoles, con actuaciones mucho mejores que los textos que tienen que decir. Cuando la acabe, les digo algo más.

Malas compañías. España no estará presente en el festival de Eurovisión tras la admisión de Israel. Me han recordado lo que me decía mi madre cuando yo era un crío: «Quique, ten mucho cuidado con quién te juntas».

Momento difícil. Menudo problema el de la peste porcina. Para todo el sector es un desastre. Y España es la tercera potencia mundial en producción y exportación de carnes de cerdo. Por cierto, no sé si han estado ustedes alguna vez en un criadero grande de estos animales. Yo sí, y es impresionante. Aún con todos los elementos más modernos es un trabajo durísimo para las personas que están allí, de un cuidado extremo, de estar pendientes de una serie de cosas que no son para escribirlas aquí, pero que necesitan la atención continuada de los empleados, desde los veterinarios hasta los que han de conseguir que suban a un camión para los traslados.

¿Otra nerviosa? Una mujer hablando por teléfono, en la calle: ‘No sé na’, cariño. Ni quiero saber. Que le vayan dando’.