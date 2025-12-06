Sanidad Pública: ¿Dónde está el sindicato médico y el colegio médico?

Decenas de personas durante una concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad, el 13 de febrero de 2025. / Diego Radamés - Europa Press

Mientras sale a la luz pública lo que todos sabían en el Hospital de Torrejón, que no es la excepción cuando se trata de gestionar desde lo privado un servicio público, que se suma a la larga lista de fallos en el modelo de privatización del único sector que nos hace iguales y equitativos, mientras dejan abandonado a su suerte a quien dice ‘El Emperador va desnudo’, algunos echamos en falta que dos instituciones tan fuertes e influyentes, no salgan a la luz a decir algo en favor de la sanidad pública y sus profesionales, pero ya lo dice el dicho popular: El que calla otorga.

La próxima semana, estas dos instituciones van a poner una parte importante de sus esfuerzos, no en salvaguardar o garantizar la sanidad pública, sino en echar un pulso a la actual ministra de Sanidad, a la que parece que odian, y para ello, no van a escatimar esfuerzos en seguir defendiendo un nuevo estatuto exclusivo para este colectivo, que sin duda haría saltar en mil pedazos las relaciones laborales en el conjunto del sistema nacional de salud.

A veces, demasiadas, da la impresión que a estas instituciones les preocupa mucho más dejar claro que son los ‘putos amos’ del sistema público, que la defensa de un modelo sanitario público universal, para garantizarse la posibilidad de su compatibilidad con el sector privado y su aprovechamiento de una situación de privilegio.

Una pena que estas dos instituciones, gobernadas y dirigidas en muchos casos por profesionales que llevan años, lustros y yo diría que hasta décadas sin ponerse una bata, eso sí, cobrando sus guardias como si de verdad las hicieran, no se conviertan en el muro de contención de nuestro modelo de sanidad pública universal, y en vez de actuar siempre en nombre de la primera persona del presente indicativo, pusieran sobre la mesa alternativa para garantizar la sostenibilidad del sistema. Más aún, a aquellos que se mojan hasta el cuello para convertir por ejemplo la Primaria, en un eje fundamental para su sostenibilidad, a través de la prevención, no los vetan, sino que los apartan y humillan.

En el Hospital de Torrejón hemos visto como su CEO anteponía el interés económico a cualquier otro, por eso es fundamental apoyar, creer y apostar por Directores Gerentes en los hospitales públicos que crean en un modelo donde la salud va un paso por delante de la cuenta de resultados.

Estos días de huelga, donde por cierto, ha habido hostias por algunos profesionales para apuntarse a los servicios mínimos, por cierto, espero y ojalá ocurra así, que los miles de liberados del sindicato médico en España hayan presentado su correspondiente petición de que le descuenten los días de huelga, debería servir de reflexión a estas dos instituciones para darse cuenta de que no son la punta de la pirámide, sino su base, quizás, solo quizás, otro gallo nos cantaría.

Feliz puente, ah y si están en Murcia, no se pierdan Mula y su Poblado Navideño. Diferente, especial, único.