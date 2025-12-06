Preparativos navideños

Cuando ustedes lean este artículo faltarán 18 días para la Nochebuena, es decir, que hay que pensar seriamente en cómo organizamos los festejos familiares correspondientes a la Navidad, basados, como todo el mundo sabe, en las compras enloquecidas de comida y bebida, de regalos para la parentela y demás cuestiones propias del caso. Por supuesto, estos planes son distintos en cada hogar dependiendo de la situación económica y personal de cada uno. Un ejemplo: no puede ser muy igualitaria si tenemos en cuenta que las pensiones en nuestra Región ascienden a una media de 1.171,54 euros, y, sabiendo que las más altas están por los 2.400 euros, esto quiere decir que hay muchas pensiones de 700, y de menos, y de poco más que esta cifra. Por lo tanto, como decían los de Martes y Trece, es igual pero no es lo mismo esto de la Navidad para todos. Y citamos las pensiones, por citar algo, pero ahí están los sueldos y sus tremendas diferencias, y los autónomos y sus problemas, y los que viven en plena economía sumergida, etc., etc.

Dicho lo anterior, debemos pensar en lo importante que es tener salud y que lo del dinero es secundario, aunque uno, que es algo masoquista, no puede dejar de pensar en los que están enfermos y encima tienen poco dinero. Pero la Navidad debe ser alegría y, sobre todo, una fiesta familiar llena de vuelve a casa vuelve, Mariano, y de «no sé qué demonios hacer con el pavo que sobró, que lo tengo dando vueltas por el frogorífico», o «qué impertinente se pone Paco cuando bebe, nena».

En mi hogar, los ritos de la Navidad se cumplen a tope porque, por suerte, disfrutamos de un día más de fiesta que el común de los mortales, al ser el 23 de diciembre el santo de cuatro miembros de la familia. De este modo, ese día, el de antes de Nochebuena, mi casa arde en fiestas y se siguen tradiciones cumplidas a rajatabla: mismo menú de cena desde tiempos inmemoriales, mismos regalos sorpresa, escuchándose desde el exterior de la casa la campana de Papá Nopel, por más que los ‘niños’ que han de recibir esos regalos ya tengan entre dieciséis y veintiséis años, y ambiente de fiesta total. Este día, además, tiene una gran ventaja y es que a todo el mundo le toca en mi casa, es decir, que lo de «un año la Nochebuena en casa de la familia de ella y otro en la de él», aquí no existe, porque el 23 no está sujeto a turno. Los demás días de fiesta sí nos toca o no nos toca.

Para el que esto suscribe, también la Navidad traía consigo un trabajo muy agradable. Durante 25 años y con un estupendo equipo de floristas, electricistas, técnicos de sonido y otros oficios diseñé y dirigí el montaje de un belén en la calle Almudena de Murcia ciudad, junto a la Gran Vía. Muchos de ustedes lo recordarán. Era un belén muy grande que ocupaba la mayor parte de esa calle y que se construía sobre el suelo, es decir, que quedaba a ras de la visión de los niños, y que era una actividad de la Fundación Cajamurcia. Empleábamos una semana en su construcción y presentaba muchos problemas porque requería el movimiento de camiones y grúas para el manejo de materiales, arenas, piedras, grandes balsas de agua, etc., y, sobre todo, la recreación de un paisaje con su correspondiente vegetación. Los visitantes solían lanzarle monedas, sobre todo al niño Jesús. Esto traía consigo que muchos apuntaran bien a la hora de tirar su moneda consiguiendo arrancarle la cabeza al Niño con un euro varias veces en el tiempo que estaba el belén expuesto. Previsores, teníamos varios ‘niños’ preparados para sustituir a los decapitados y un buen pegamento para devolverle al cuerpo su cabeza. Por cierto, nunca me pude explicar por qué le echaban dinero a un belén de Cajamurcia, que, al fin y al cabo, era un banco, aunque Cajamurcia donaba todo el dinero recogido a una ONG, como es natural.

Bueno, que felices compras.