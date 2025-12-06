Cómo permanecer quieto en una habitación

Sábado 29

SOLEDAD DESEADA

Me siento en una tranquila terraza de Santa Cruz de Tenerife a tomarme un café para matar el tiempo (vaya expresión, como dice Woody Allen, «matas el tiempo hasta que el tiempo te mata a ti»). Disfruto de un instante de paz y soledad hasta que un tipo se planta justo delante de mí -no hay más calle, al parecer-, para hablar a gritos por el móvil.

De repente, dos hombres más, uno a mi derecha y otro enfrente, deciden también detener sus pasos y mantener sendas conversaciones telefónicas. Dado el aire de importancia que se dan, se diría que están hablando con el primer ministro israelí. «Qué ganas de llamar la atención tienen algunas personas», pienso.

Domingo 30

THYMADA

Ya Homero llamaba a la actitud de estos varones el ‘thymos’: la necesidad de ser visto y admirado por los demás, de luchar por la gloria y el honor. En la antigua Grecia creían que esta parte de nosotros se ubica en el pecho y está asociada al orgullo y la búsqueda de reconocimiento. Según el filósofo Safranski, esta necesidad de validación externa tan masculina, cuando no se canaliza bien, es el origen de algunos de los grandes males humanos como la violencia y la guerra.

Lunes 1

TOC DIGITAL

Dijo Pascal que «la desgracia del hombre se debe únicamente a no saber permanecer quieto en una habitación». Hoy somos incapaces de estar cinco minutos sin hacer ‘scrolling’ o comprobar el WhatsApp. Vivimos abriendo notificaciones con la ansiedad de un oficial del Pentágono, cuando en realidad lo único que nos espera son reels de gatitos y memes de Pedro Pascal.

Martes 2

HAZAÑA EN EL PUNJAB

Para combatir la adicción al teléfono, 55 valientes se han dado cita en el primer concurso ‘Do Nothing’ celebrado esta semana en un pequeño pueblo de la India. Los dos ganadores (hubo empate) estuvieron un total de 31 horas y 4 minutos sentados sin hacer nada. Por increíble que parezca, sobrevivieron y fueron premiados con una bicicleta y 3.500 rupias cada uno (33,90 euros).

Miércoles 3

AVIONES Y HOSPITALES

Para el filósofo Byung-Cul Han, «la inactividad no es una forma de debilidad sino una forma de ‘intensidad’ que, sin embargo, no es reconocida en nuestra sociedad del rendimiento». Estoy de acuerdo, no hacer nada requiere de una voluntad de hierro. Esto se percibe especialmente en dos lugares: los aviones y las salas de espera de los hospitales, escenarios en los que aflora lo peor de la condición humana.

Jueves 4

EXPERTA EN ABURRIMIENTO

En estos dos espacios estresantes nos sentimos meros títeres de fuerzas que escapan a nuestro control y muchas personas, incapaces de ‘no hacer nada’, desahogan sus nervios molestando al de al lado. Mi truco para mantenerme ‘zen’ es estos casos es justo el contrario: no parar de hacer cosas. Leerme el periódico, un libro y todos los avisos legales y políticas de privacidad que tengo pendientes, escuchar el disco entero de Rosalía, tragarme un culebrón chino... Saber aburrirse es toda una virtud.

Viernes 5

QUÉ HACER...

«¿Qué se puede hacer si uno se enamora a primera vista, cuando solo va a comprar un sándwich de jamón y de pronto se topa con una mujer con la que querría despertarse todas las mañanas, ser incinerado y compartir la misma urna hasta el fin de los tiempos?» (Woody Allen, ¿Qué pasa con Baum?).