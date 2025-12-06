La gran fiesta de la libertad

Cada 6 de diciembre, es mucho lo que tenemos que festejar todos los españoles. Se cumplen hoy 47 años de aquel histórico miércoles de 1978, día en el que el pueblo español refrendó de manera incontestable en las urnas su apoyo a la Constitución Española como el instrumento legal capaz de impulsar la reconciliación y el espíritu de concordia que permitiera poner fin a décadas de confrontación.

El ‘sí’ a la nueva Carta Magna en aquel referéndum fue mayoritario en el conjunto del país y, en el caso de la Región de Murcia, obtuvo el respaldo del 91,3% de los votos. La ilusión generada en toda España por ese gran logro colectivo provocó que, entre 1978 y 1983, fueran muchas las celebraciones espontáneas que se llevaban a cabo por todo el país con motivo del aniversario de la aprobación de nuestra Carta Magna mientras la democracia se abría camino de manera imparable.

El Día de la Constitución que hoy conmemoramos no sería declarado oficialmente festivo hasta 1983, cinco años después de su entrada en vigor. Somos varias generaciones de españoles las que hemos tenido la suerte de vivir esta gran fiesta de la libertad a lo largo de toda nuestra vida. Y nos corresponde a todos poner el máximo esfuerzo de nuestra parte para que siga siendo así.

A la Constitución le debemos los años de mayor paz social y convivencia democrática en libertad de nuestra historia, así como los muchos avances en todos los ámbitos conseguidos a lo largo de este periodo. Algo que ha sido posible gracias a los principios y valores superiores que inspiran el articulado de nuestra llamada ‘Ley de leyes’, como la justicia, la igualdad, la solidaridad interterritorial o el pluralismo político.

Un Estado social y democrático de Derecho que garantiza la protección de todos los españoles y que aboga por el progreso de la cultura y la economía, la defensa de la familia o la descentralización territorial sobre la que se cimenta el régimen autonómico del que actualmente disfrutamos, y que tanto ha contribuido a acercar a las administraciones públicas a la ciudadanía a la que sirven.

Todo ello bajo el modelo de una monarquía parlamentaria moderna y adaptada a los tiempos y a los países de nuestro entorno, en el que la Corona ha desempeñado un papel crucial en defensa de los derechos y libertades de todos los españoles en momentos clave de nuestra historia.

Si algo ha demostrado nuestra Constitución desde su entrada en vigor es su gran capacidad para adaptarse a las diferentes circunstancias del momento respondiendo al sentir mayoritario de los españoles sin necesidad de acometer grandes reformas en su articulado, una cualidad que debe mucho a su origen consensuado y fruto del acuerdo, una circunstancia que hoy se echa tanto de menos en el actual contexto político dominado por la polarización y la radicalidad.

Y es por ello que, en la España de 2025, debemos recobrar aquel mismo espíritu de la llamada ‘Concordia Constitucional’ que dio lugar a nuestra Carta Magna para abordar unidos la búsqueda de soluciones a cuestiones tan esenciales como el acceso a la vivienda, el fenómeno migratorio, la lucha contra la violencia machista y por la igualdad, la inclusión social y laboral, las infraestructuras que vertebren mejor al conjunto del país o la solución definitiva al problema del agua.

Todo ello pasa por acuerdos respaldados por una amplia mayoría ciudadana que tanto nos recuerda a lo logrado por quienes nos precedieron aquel 6 de diciembre de hace 47 años que hoy conmemoramos como el punto de partida de la mejor época en la historia reciente de España.