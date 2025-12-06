Cuarenta años al compás de la música

El primer director de la banda de Sauces, José Lillo, vuelve a dirigirla en el concierto de su 40 aniversario en El Batel. / L. O.

En estos tiempos de polarización extrema, de amenazas de grandes guerras, de conflictos y tensiones permanentes, de vuelta a las mascarillas que nos recuerdan tiempos peores, de impresentables que transforman nuestra salud en un negocio, de pestes que mantienen en jaque a nuestra ganadería y a nuestros bolsillos... conviene parar un instante, para relajarse y disfrutar de las cosas buenas de la vida, porque también las hay, aunque no salgan tanto en las noticias.

Así lo hice ayer, en uno de esos episodios que pasan a la historia de nuestra ciudad, por sus gentes. El Auditorio El Batel albergó la actuación de la Agrupación Musical Sauces con la que celebró sus cuarenta años de vida. Fue una mirada atrás para repasar todo el camino recorrido hasta ahora, pero, sobre todo, con la vista puesta en un presente en el que se han convertido en un referente cultural y social para toda nuestra Región. Y un futuro abrumador.

Si hay algo que caracteriza a sus cientos de integrantes, es que son una gran familia, con sus altibajos, como todas, pero unida por unos lazos que van mucho más allá de las partituras que interpretan con brillantez. Son los valores que promueven: esfuerzo, constancia, trabajo bien hecho y excelencia. Así, forman músicos excepcionales y magníficas personas.

¿Quién no ha ido hablar de la ‘banda’ Sauces en Cartagena? Si responden que no, basta con un rápido vistazo a su página web agrupacionmusicalsauces.com para hacerse una idea de su peso profesional y social en nuestro entorno más cercano y en toda la Región de Murcia, incluso más allá de nuestras fronteras.

Los ochenta músicos de su banda titular forman un heterogéneo grupo de todas las edades, aunque los iguala su profesionalidad y la exquisitez en el manejo y conjunción de los instrumentos. De ella, han salido grandes figuras: músicos, directores, compositores... Son el germen que garantiza la supervivencia de la música de siempre, la de calidad, la de los virtuosos que nos alegran el oído y el alma, más allá de las listas de moda que escuchan muchos rebeldes adolescentes, arrastrados por las corrientes de quienes ni tocan ni cantan ni nada.

Frente a ello, la Agrupación Musical Sauces también ofrece una esperanza, con una escuela de formación con más de doscientos alumnos, repleta de niños y jóvenes enamorados de la música con mayúsculas. Cada uno de ellos, son una razón más que suficiente para celebrar estos cuarenta años y otros cuarenta mil más.

Como decía, la música es el pilar sobre el que se sustenta una familia rebosante de valores, con una lección bien aprendida durante cuatro décadas: «Formamos músicos, creamos arte y unimos personas a través de nuestras melodías». Eso fue lo que se vivió anoche en El Batel, una noche mágica, aunque la magia de Sauces no tiene más truco que la entrega total a lo que aman, por eso, lo transmiten con la ilusión de un niño hasta los más veteranos. «Trabajo, equipo y solidaridad», esa es la fórmula de éxito de esta cuarentona que honró ayer a su patrona, Santa Cecilia, para que la siga guiando en el bello camino de las notas y los acordes.

La música es unión, grupo y alegría. La música se escucha, se baila, se tararea o se canta a voz en grito; nos consuela en nuestros momentos malos y nos acompaña en las grandes celebraciones. Es necesaria, imprescindible, incluso curativa. Por eso, debemos cuidarla y protegerla con nuestro apoyo a estas bandas, para que ocupen el lugar que merecen y obtengan el reconocimiento de todos. Sus melodías unen personas, porque su lenguaje es universal, todos lo entendemos. Y si no amansa a las fieras que pretenden enfrentarnos, será porque se comunican sin música y porque han perdido el compás.

Si no pudiste embelesarte con el magnífico concierto de anoche, ya tardas en apuntarte a la siguiente. No hace falta esperar otros cuarenta años.

¡Felicidades, maestros! Gracias por vuestro compromiso con la cultura.