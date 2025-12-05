La semántica (que) sí importa en el voluntariado

Estamos acostumbrados a escuchar y a ver, tanto en los medios de comunicación tradicionales como ahora también en las redes sociales, el uso del sustantivo voluntario para designar a la persona que ha realizado una acción solidaria de modo espontáneo y aisladamente en un momento concreto, como ocurrió en la dana que hace poco más de un año tuvo lugar con especial virulencia en la provincia de Valencia.

Los titulares y contenidos hablaban de los incontables voluntarios que ayudaron a los miles de damnificados por esta tragedia, sin embargo, habría que preguntarse si realmente a todas las personas que participaron anónimamente y de modo desinteresado podríamos darles tal calificativo. Ciertamente, no.

Esta confusa interpretación lingüística se ha generalizado de tal manera que ya los ciudadanos no sabemos distinguir entre aquel que responde a una situación de emergencia en un momento impulsivo puntual de generosidad emocional, que tiene su incalculable valor (solidario), del que forma parte de un compromiso sereno, meditado, realizado en una entidad con una planificación estructurada de trabajo, y en un ámbito de intervención determinado (voluntario).

A clarificar esta disfunción están obligadas tanto las propias administraciones públicas como la generalidad de las entidades dado que, aun formando parte de la misma sinonimia voluntario y solidario, el primero lleva implícito al segundo, pero no necesariamente al revés, corriéndose el riesgo de minusvalorar los dos, empezando por la semántica, a quien hace de ello un modo de estar en el mundo.

Pero esto nos lleva a otro planteamiento: la acción por la acción se queda en un insustancial castillo de fuegos artificiales salvo que venga precedida de un sentimiento que nazca de las entrañas, racionalizado en un pensamiento a través de la dialéctica, y se confirme con la praxis, porque ser voluntario debería formar parte de un movimiento transformador, y no de una sociedad maquillada y adormecida con actos que más podríamos relacionarlos con la caridad (mal entendida), o la asepsia colaborativa que disimulará las grietas del modelo socio-económico sobre el que nos asentamos, haciendo de bisagra con la responsabilidad de las administraciones públicas, pero sin un compromiso sincero con la justicia social.

Las motivaciones que nos llevan al voluntariado son muy personales y no pueden ser juzgadas desde principios rígidos e inamovibles, pero las organizaciones somos responsables de custodiar, proteger y fomentar su esencia para que la misma no quede licuada como bonhomía irreflexiva ajena al verdadero avance legítimo hacia la equidad.

Y tampoco al voluntariado se le puede dejar, a través de las leyes que lo promocionan, al arbitrio de una mercantilización que pudiera arrebatarle el alma que lo singulariza, sin embargo, la legislación permite en el ámbito de las administraciones públicas el reconocimiento de bonificaciones fiscales y beneficios en el uso de los servicios públicos, así como también a las universidades el que puedan establecer fórmulas de reconocimiento académico (mediante la concesión de créditos de estudio, principalmente), lo que supone una más que evidente contradicción entre lo que, por un lado, la propia ley preconiza como valores, y lo que al mismo tiempo impulsa como medidas de fomento. Resulta poco alentador que las propias administraciones alimenten este nuevo prototipo de voluntario y lo hayan naturalizado de tal manera que, si así se les evidencian, te consideren fuera de toda ortodoxia pragmática de los nuevos tiempos. Pero lo más sorprendente es que sean determinadas organizaciones las que más defienden este modelo, entre las que se encuentran ciertas élites tecnócratas que por su modus operandi no formarían nunca parte del verdadero motor de cambio social, aunque desde la comodidad de sus despachos traten de lubricar lo contrario.

Está bien acogerse a fórmulas que resulten atractivas para acrecentar la participación, pero una vez más la semántica es importante, por lo que deberemos encontrar el sustantivo que mejor se ajuste a quien se le quiera recompensar materialmente por su aportación social, interesada posiblemente, aunque también valiosa, pero sin tener que adulterar el profundo significado de la palabra voluntario.

No obstante, la desmitificación y normalización de las organizaciones que sustentan al voluntariado, contribuiría a que una parte de la esencia del ser humano (la de los valores) no tuviera que exponerse a un reconocimiento permanente mediante actos que lo exalten, sino que formara parte de la responsabilidad ciudadana naturalizada, y no del ámbito de lo sublime. Y esto es lo que sería revolucionario, aunque sea cierto que todavía no estamos preparados para ello.

Se hace necesario dotar de un propósito intelectual y crítico a las personas voluntarias, aunque las haya que ya lo tengan, dado que están desprovistas de esa herramienta habilitadora para dar profundidad ética y moral a cualquiera de los ámbitos de intervención en el que se ubiquen, pero a la vista de cómo va involucionando éste en algunos aspectos esenciales ya señalados, hoy más que nunca reinventar el voluntariado conjuga en sinonimia y semántica con urgencia necesaria.