Nostalgia de la pandilla

La atracción que ejerce en nosotros las pandillas de preadolescentes que protagonizan una historia parece no tener límites. Hay múltiples muestras de ello, empezando por la ochentera Los Goonies, una película inolvidable y entrañable donde las haya. A ella, y casi al mismo nivel ,habría que añadir otra que presentó al gran público una generación de actores jóvenes cuya mayoría se consagraron como en su etapa adulta, Se trata de Cuenta conmigo. También tuvimos aquí nuestra producción nacional de pandilla cuyo capítulo final, con la muerte del protagonista, dejó un recuerdo imborrable en la audiencia. Me refiero, por supuesto, a Verano Azul y Chanquete. ¿Qué tendrá la pandilla de prepúberes para traernos tantos buenos recuerdos y generar tramas narrativas tan atrayentes?

Escribo este artículo tras empezar a ver la última temporada de Stranger Things, una serie paradigmática del susodicho género de pandillas. Las críticas sobre esta temporada final son muy buenas, aunque el argumento central de la trama resulte cansino. El mayor acierto de esta temporada es incorporar en la banda sonora un clásico de Diana Ross titulado precisamente Upside down. Si ves la serie desde el inicio, comprenderás lo atinado de la elección.

Por supuesto que lo que atrae es la inocencia y la química propia de la pandilla. Antes de la adolescencia hay un estado ideal en el nos sentimos identificados con el grupo (del que extraemos conocimientos y fortaleza moral), pero aún no estamos enredados en los múltiples conflictos entre proyectos de parejas, hetero u homosexual, que acaba inevitablemente provocando tensiones y enfrentamientos en las pandillas de jóvenes unos años más tarde.

Como todos, yo tuve una pandilla como esa en la etapa escolar del Patronato y después otra distinta en los Franciscanos. De ambas guardo gratos recuerdos. y me arrepiento mucho de no haber dado más pábulo mantener a la continuidad de la relación. Las pandillas de ahora se enfrentan a un entorno perverso con el auge del móvil y las redes sociales, con sus distorsiones y complejidades difíciles de manejar. Ojalá que, a pesar de todo, las pandillas siguen formándose en la vida real y permitan a nuestros nietos seguir disfrutando de sus beneficios psicológicos.