Exteriores del sanatorio, que albergó a enfermos de tuberculosis y lepra en Sierra Espuña entre los años 1917 y 1962. / L. O.

Reconozco que hubo un tiempo en que me apasionaban los fenómenos paranormales. Recuerdo con cierta nostalgia aquellos sábados de madrugada en los que me escapaba con mis amigos al Hospital de Tuberculosos de Sierra Espuña en busca de algún fantasma. Legendarias eran, por otra parte, las alertas Ovni organizadas por Onda Regional y en las que mi familia participaba con especial entusiasmo a orillas del Mar Menor en busca de algún objeto volante no identificado.

Afortunadamente, el programa El último peldaño, dirigido por mi admirado Joaquín Abenza, sigue gozando de una excelente salud y, cada viernes, convierte los estudios de Onda Regional en el epicentro del misterio en la Región de Murcia. Fantasmas, casas encantadas, avistamientos Ovnis, fenómenos poltergeist… Son muchos los temas que aborda el bueno de Joaquín intentando explicar lo inexplicable. A mí, particularmente, en esta retahíla de fenómenos paranormales me falta el más importante. Uno que debido a su escasa, o más bien nula existencia de casos, lo convierte en el más extraño y el que más desafía cualquier lógica humana; me refiero a la búsqueda del dimisionario.

Un dimisionario es una persona que renuncia o dimite de su cargo; y cuenta la leyenda que, in illo tempore, se contaban por miles y que había personas que si durante el ejercicio de sus funciones se equivocaban o eran ‘pillados’ cometiendo algún tipo de fechoría que atentara contra la Hacienda pública, agachaban la cabeza renunciando al cargo que ostentaban. Desgraciadamente, el dimisionario, de una forma si cabe más voraz en los últimos años , ha ido desapareciendo de nuestro ecosistema convirtiéndose en una rara avis en peligro de extinción.

Y es que convendrán ustedes que aferrarse al sillón, cual garrapata a la melena de un lobo, se ha convertido en el nuevo deporte de moda. Una modalidad en la que, sin duda, nuestro país sería un serio candidato a colgarse la medalla de oro.

Por lo general, el dimisionario puede renunciar a su cargo por ética o por estética. No hablaré de ética ya que, desgraciadamente, no existe en nuestro vocabulario. Hace años que perdimos la vergüenza y tiramos a la basura ese concepto convirtiéndonos en una sociedad inmoral. O al menos así nos lo escenifican, día a día, aquellos que nos representan. Ya saben, todo vale en nuestros hemiciclos para que nuestras señorías conserven sus escaños. Pero si no lo hacen por ética al menos, digo yo, que lo hagan por estética e higiene institucional.

Es del todo intolerable que por no querer asumir responsabilidades, aunque sean indirectas, se estén deteriorando las instituciones del modo que lo están haciendo. La imagen pública de los organismos e instituciones, algo fundamental para su buen funcionamiento, se ha manchado y degradado a niveles nunca vistos hasta el momento en democracia debido a la escasez de dimisionarios.

Michael Bates, secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, presentó su dimisión en 2018 por llegar dos minutos tarde a la Cámara de los Lores, dos minutos. En cambio en nuestra Cámara Baja ni aun estando en la cárcel presenta uno su renuncia a su acta de diputado.

Auténticos expedientes X, así son los dimisionarios en nuestro país. Habrá que ponerlo en conocimiento de los agentes Mulder y Scully para que lo investiguen.