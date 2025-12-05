No consejera, el SEF sigue perdiendo personal

Sorprende que la ex cargo público de Ciudadanos y hoy Consejera de Empresa y máxima responsable del SEF diga que este servicio ha ganado trabajadoras y trabajadores en los últimos años, pero sorprende mucho más que nadie en la oposición le haya dicho que eso no es cierto, al contrario, basta con acercarse a las oficinas del SEF para comprobar que se parecen más a las salas de espera del aeropuerto de Corvera, que a una oficina que debería ser uno de los pulmones de las políticas públicas de empleo. Más aún, si a las oficinas del SEF le quitas a los compañeros y compañeras del SEPE, la imagen sería algo más que desoladora.

Mesas y sillas vacías, ordenadores que llevan demasiado tiempo sin ser encendidos y están ahí, cuando incluso podrían ser utilizados en otros servicios de la administración, son la prueba del algodón de que el SEF está lejos de ser un servicio esencial.

En los últimos cinco años, el SEF ha perdido casi un 50% de trabajadores contratados a través de Programas, pasando en 2020 de 214 a 114, lo que significa un -46%, si miramos el número total de empleadas y empleados públicos que tenía, hace un lustro ascendía a casi 600 trabajadores (588) mientras ahora, están por debajo de los 480, más concretamente 472, lo que representa prácticamente un 20% (19’7%).

Pero aquí no acaba la grave y profunda crisis que vive el SEF, y es que casi nadie quiere ir a trabajar a sus oficinas, las bajas muy de tarde en tarde son sustituidas, y la imagen que siguen trasladando es de dejadez y abandono.

La política que se sigue, es poner en manos privadas prácticamente los pocos recursos que se destinan, dejando a los profesionales públicos un papel marginal y a veces casi heroico. Hay días que hay dos compañeras en algunas oficinas, que incluso se tienen que turnar para desayunar y no dejar la oficina vacía.

Hace unas semanas escribía que ‘dejaran ya de reírse’ de los trabajadores y trabajadoras del SEF, lo que nunca imaginé, es que su máxima responsable se riera de ellas y ellos en su cara diciendo que ahora hay más personal.

Una pena que la incompetencia, la nefasta gestión y la incapacidad sigan siendo las líneas maestras de un servicio que debería ser santo y seña de nuestras políticas públicas de empleo.

Sólo conozco a profesionales que quieren hacer bien su trabajo, que están deseando aportar su grano de arena a la búsqueda de empleo de miles de personas que por desgracia, no ven en el SEF un aliado, sino una y simple oficina donde se sella el paro y poco más.

Que sus dirigentes no dejen a sus profesionales dirigir y orientar a unas oficinas que andan como el genial Miguel Rellán en la magnífica película ‘El Bosque Animado’, donde andaba como alma en pena vagando por esos montes de Dios, es un grave error que están pagando por desgracia, los que más necesitarían un servicio público fuerte y robusto.

Que el SEF medie en el mercado laboral regional apenas un 1%, no es precisamente para sentirse orgulloso.