Que la Inteligencia Artificial no es una tecnología neutra, sino que viene a confirmar el poder y la influencia de los multimillonarios tecnócratas que la promueven y dominan el mundo actual, se está poniendo en evidencia por momentos. Como botón de muestra, el escándalo que ha salido a la luz hace unos días, con varios usuarios de X (antiguamente Twitter) publicando sendos tweets con la respuesta que Grok (así se llama la IA de la Plataforma X) daba a preguntas sobre su dueño. Según Grok, Elon Musk es «la mejor persona del planeta», «es muy guapo, sumamente inteligente y está en gran forma física». Por supuesto que Elon Musk ha respondido en tono humorístico a las publicaciones de esos usuarios y ha ‘intervenido’ inmediatamente para que se moderara el entusiasmo de Grok al ser preguntado por su patrón.

Por si alguien tenía alguna duda sobre la influencia transformadora en las personas y en sus opiniones que está adquiriendo crecientemente ChatGPT, Gemini y otras inteligencias artificiales, que casi mil millones de usuarios ya utilizan al menos una vez a la semana, un estudio publicado por The Washington Post la pasada semana sobre más de 800.000 consultas de usuarios a este tipo de aplicaciones, destaca que al menos una de cada diez conversaciones se centran en aspectos íntimos de los demandantes, que incluso ceden a la aplicación sus datos personales para ser mejor identificados y analizados. El problema de fondo es que cada vez más personas miran a la IA como un interlocutor aceptable, desinteresado y amigable

Lo que resulta de esto en un fenómeno muy interesante y que nos debería preocupar mucho. Porque detrás de cada IA hay un equipo humano y un CEO poderoso capaz de orientar sus resultados según su propia ideología política o filosofía personal. Sabíamos de la manipulación que se puede ejercer en las relaciones personales, y a través de los medios de comunicación de masas cuando estos se inventaron y popularizaron. Ahora parece que ha surgido otro canal con enorme potencial para la manipulación. Eso hace que la capacidad de tener una visión propia y crítica sobre todo lo que nos llega va a ser fundamental.