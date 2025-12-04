El rostro de la guerra

Aunque suenan tambores cada vez más cerca, la guerra nos parece inconcebible. En las últimas décadas, las guerras que estallaban en un sitio o en otro (Yugoslavia, Oriente Medio…) eran guerras del pasado, las brasas de un mundo ya desaparecido. Tan ajenas que ni siquiera las llamábamos así: las llamábamos conflictos. La palabra guerra estaba fuera del vocabulario político. Y todo lo que la acompañaba fue arrumbado en el trastero de las cosas viejas e inservibles: los desfiles, el gasto en armamento, la OTAN, las juras de bandera, el servicio militar. Hasta el pacifismo pasó de moda, nadie sabía ya qué era ser pacifista. Insumisión y objeción de conciencia eran términos en desuso.

Ahora, sin embargo, la palabra guerra cobra vida. Los líderes políticos la pronuncian sin pudor. Y cuando los escuchas no sabes si son irresponsables o previsores, si tratan de asustarnos o de prevenirnos, si son lunáticos o profetas. «Rusia no tiene intención de entrar en guerra, pero si Europa lo desea, estamos preparados», acaba de decir Putin. Y Macron: «En este mundo incierto donde la ley del más fuerte prevalece, la guerra es una realidad presente». Y mientras la palabra resucita, resurgen también las viejas instituciones que la rodeaban. Europa recupera el servicio militar, como si el continente despertara de lo que los dirigentes llaman la era de la inocencia, el largo sueño pacífico que comenzó con la caída del Muro de Berlín. Dicen que no se trata solo de reforzar la defensa, sino de preparar a la sociedad para un mundo más duro. Lo llaman realismo, pero no es más que el fracaso de la política.

Todo ello supone ‌un regreso a la doctrina de ‘paz por la fuerza’: mantener una posición de fuerza militar tan clara que nadie se atreva a romperla. Nada nuevo. Las relaciones internacionales entendidas en términos de poder. Y si no lo tienes, ya sabes cuál es el papel que te tocará en el mundo del «Si vis pacem para bellum». La tragedia de Ucrania es la puerta a ese nuevo mundo. Empieza ahora, cuando el líder ucraniano ya no apela al heroísmo ni a la solidaridad ni a la justicia universal ni al sacrificio. Cuando, con un ejército diezmado y una población extenuada, ya solo reclama dignidad. La derrota digna de los débiles.

¿Qué piensan los jóvenes? ¿Cómo ven el mundo que se les viene encima? Algunos dicen: «Da la sensación de que se avecina una guerra, y eso da miedo». A mí me ha impresionado lo que ha escrito una alumna mía, Sara Santos, a propósito del libro en el que la reportera Martha Gellhorn cuenta todas las guerras que presenció a lo largo del siglo XX: «En cada guerra que cuenta el libro, se repite la misma escena: la rutina transformada en miedo. Desde mi percepción, esa frase resume perfectamente el sentido del libro: la guerra no solo mata, también acaba con la justicia y el progreso. Mientras tanto, me veía a mí en la tranquilidad de mi habitación y esa comparación no me permitió refugiarme en una lectura objetiva. Convertirme en lector-personaje significó asumir que el libro me interpelaba sobre mis privilegios y mi responsabilidad con la España actual y nuestra democracia».