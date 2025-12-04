Dos niñas, un parque, dos muertes

Hay muertes que hacen ruido. Otras hacen algo peor: dejan un silencio que nadie sabe interpretar. El viernes por la noche, en un parque de Jaén, dos adolescentes —Sharit (16), Rosmed (15)— dejaron un silencio que se adhiere como un sedimento oscuro, de esos que no hacen ruido pero se incrustan en la memoria. Un parque céntrico, a una hora que debería ser un lugar de encuentro. La Policía habló primero de suicidio. Las familias rechazaron esa palabra. Los amigos mencionaron acoso escolar. La investigación dejó abiertas todas las líneas y un poso de perplejidad que nadie sabe apartar.

A veces la realidad no gira alrededor de una explicación, sino de una pregunta que abrasa: ¿Qué grieta dejamos crecer antes de que el silencio se adueñara de todo?

Hay una violencia que no hace ruido. No aparece en partes médicos ni en informes oficiales. Se esconde en la costura de los días: en el gesto que hiere sin buscarlo, en la risa que humilla a media voz, en la gota que, repetida, acaba agujereando. Lo pavoroso no es su existencia, sino la docilidad con que la consentimos, como quien tolera una infamia diminuta que acaba volviéndose letal. Es un desgaste lento que, cuando asoma, ya lleva demasiado tiempo actuando por debajo.

Los hechos tampoco encajan. Dos menores muertas. Un mensaje que no encaja. Protocolos abiertos. Tres cambios de centro. Una ciudad inquieta. Un puto drama.

Las piezas están ahí, dispersas, como si alguien las hubiese arrojado al suelo para que entendiéramos que no siempre hay un relato que lo sostenga todo. Hay temblores que vienen de antes. Grietas que nadie quiso mirar porque aún no tenían forma.

Los adolescentes habitan un territorio emocional que los adultos ya no pisamos. Para ellos, un comentario puede durar semanas; una burla, meses. Viven en un idioma afectivo que olvidamos, quizá porque crecimos en un mundo menos expuesto, menos abrasivo. Nosotros vemos el gesto final; ellos cargan con todo lo previo, esa soledad que nadie les enseñó a nombrar.

El acoso, cuando llega, lo hace como una filtración lenta. Una palabra aquí. Una exclusión allá. Un rumor que cae sin ruido y, aun así, marca. Lo peligroso no es el golpe visible: es el clima que se forma antes, lo que no se ve y pesa.

‘Prevención’, ‘acompañamiento’, ‘sensibilización’. Ninguna sustituye lo que importa: mirar, detenernos, escuchar. No hay protocolo que funcione si la atención llega después y el daño ya echó raíces.

A veces aparece un instante en el que todavía es posible recomponer algo. Un instante frágil. Los griegos lo llamaban kairós, el tiempo oportuno.

Quizá algún día sepamos qué ocurrió exactamente en Jaén.

Pero incluso cuando llegue esa verdad, quedará otra más difícil: aprender a escuchar a tiempo el ruido leve, casi imperceptible, que hacen los demás cuando empiezan a quebrarse por dentro.

El silencio nunca es inocente. Señala, siempre, que llegamos tarde.