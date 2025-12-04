Cuando la naturaleza adquiere voz propia: mujeres, derechos y resistencias

Hay un hilo rojo que se extiende hoy entre las montañas andinas, la laguna salobre más grande de Europa, las selvas amazónicas y los ríos maoríes. Es el hilo de las luchas que cuestionan la idea de que la naturaleza existe para ser usada, poseída y sacrificada en nombre del progreso. Frente a ese dogma, emergen iniciativas que no surgen de los centros de poder, sino de los márgenes históricamente subordinados. Y que casi siempre tienen voz de mujer.

El pasado mes de septiembre, el Diario Oficial El Peruano publicó la ordenanza por la cual se reconoce la personalidad jurídica del Lago Titicaca. Puede parecer un simple trámite legislativo, pero es algo mucho más profundo: un quiebre civilizatorio. Un grupo de lideresas quechuas y aymaras, tras un tiempo de luchas destinadas a reparar y prevenir un eventual colapso ambiental, ha logrado que el lago navegable más alto del mundo sea reconocido, no como un paisaje contemplativo ni como un reservorio útil, sino como un ‘sujeto de derecho’. Para ellas, el lago es más que un recurso hídrico; el Titicaca es «Mama Qocha», la madre agua. Sus reivindicaciones no son fruto del romanticismo ambiental: es una lucha por su supervivencia cultural, ecológica y política. Esta declaración ofrece esperanza para el lado peruano del Titicaca, donde los ecosistemas están en peligro debido a los pasivos mineros, aguas residuales y residuos que contaminan sus afluentes.

Esta cosmovisión —que entiende los cuerpos de agua como seres vivos con memoria, dignidad y agencia— desestabiliza por completo la lógica extractivista que ha dominado la historia moderna. Allí donde los gobiernos ven oportunidades económicas, las mujeres quechuas y aymaras ven agresiones al cuerpo comunitario. Allí donde las empresas contabilizan ganancias, ellas perciben fracturas emocionales, ecológicas y espirituales. Su lucha no es técnica: es ontológica.

No es casual que sean mujeres quienes encabezan este tipo de demandas. La explotación de los ecosistemas y la subordinación de los cuerpos femeninos comparten una genealogía de violencia estructural. Durante siglos, tanto la tierra como las mujeres han sido tratadas como bienes disponibles, inagotables y gratuitamente apropiables. Defender al Titicaca —o al Mar Menor, o a la Amazonía— es denunciar esa lógica patriarcal que concibe el cuidado como debilidad y la acumulación como destino.

El ecofeminismo lleva décadas argumentando este vínculo. Estas mujeres saben por herencia de sus ancestros de la necesidad de la relación con el territorio, donde cuidar no es una opción ética, sino un deber vital. Son ellas quienes cargan el agua, cultivan alimentos, sostienen el hogar, transmiten la lengua y preservan los rituales. Cuando exigen derechos para un lago, están exigiendo que su trabajo invisible sea reconocido como aquello que realmente es: el fundamento mismo de la vida.

Para quienes crean que estas luchas pertenecen a mundos lejanos solo hay que recordar que, en 2022, el Mar Menor se convirtió en la primera laguna europea con personalidad jurídica propia. No fue un parlamento esclarecido quien abrió esa puerta, sino una ciudadanía harta de ver cómo un ecosistema entero era sacrificado entre nitratos agrícolas, urbanismo descontrolado e indiferencia política. Entre quienes lideraron esta movilización se encontraban asociaciones vecinales, científicas y plataformas de defensa ambiental donde las mujeres tuvieron un papel determinante.

La aprobación de la Ley 19/2022 no solo otorgó al Mar Menor derechos a existir, regenerarse y ser restaurado. También obligó a la sociedad española a admitir algo perturbador: que un ecosistema agonizante había entendido antes que nosotros lo que significaba la palabra dignidad. Sin embargo —y pese al reconocimiento jurídico— el Mar Menor aún no está libre del asedio. Las presiones políticas y económicas siguen vivas en forma de reformas normativas impulsadas desde el Gobierno regional y sus socios, encaminadas a reducir las barreras de protección ambiental para la cuenca de la laguna, flexibilizando controles sobre fertilizantes y actividades agrícolas intensivas que durante años han sido responsables de su degradación.

El río Whanganui en Nueva Zelanda, algunas áreas de la Amazonía, el Mar Menor en España, y ahora el Titicaca en Perú son algunos ejemplos de lucha por los derechos de la naturaleza en nuestro planeta. Las mujeres que lideran estas luchas están ampliando la noción de ciudadanía más allá de lo humano. Están obligando al derecho a abandonar su arrogancia antropocéntrica y nos recuerdan que no hay autonomía posible cuando los territorios que garantizan la vida son subordinados, violentados o privatizados.

Estos ejemplos no son anecdóticos: muestran un patrón. Allí donde la naturaleza adquiere entidad legal, una mujer —frecuentemente indígena, campesina o comunitaria— ha sostenido la voz que confronta el poder político, económico y patriarcal.

Para entender por qué las mujeres lideran estas luchas hay que considerar diversas razones tanto históricas, como culturales y políticas. Por un lado, las mujeres son las encargadas tradicionalmente de abastecer de agua y de alimentos a sus comunidades, por lo que perciben antes que nadie las consecuencias ambientales sobre la vida cotidiana. También muchas epistemologías indígenas rechazan la separación entre humano y naturaleza y esto contradice las bases del pensamiento patriarcal occidental, que ha legitimado la explotación del cuerpo femenino y del cuerpo tierra. En territorios donde la minería, el agronegocio y el turismo masivo destruyen ecosistemas, son las mujeres quienes, a menudo, se enfrentan a estas industrias a riesgo de ser criminalizadas.

Reconocer la naturaleza como sujeto de derechos no solo transforma los sistemas jurídicos: también pone en crisis la lógica patriarcal que define qué merece protección y quién tiene voz.

Estas luchas exigen responsabilidades y reclaman que el cuidado sea un principio jurídico y no un eslogan electoral. Proponen un orden donde la vida —toda la vida— deja de ser un residuo del mercado.

Si los ecosistemas logran hablar en los tribunales es porque las mujeres que los habitan se han negado a permanecer en silencio. Su defensa del Lago Titicaca, del Mar Menor o de cualquier otro territorio que sangra no es una causa local: es la señal de que un nuevo horizonte político está emergiendo. Estas mujeres quechuas y aymaras no solo defienden un lago: defienden el futuro. Y quizás, en esa defensa, estén reclamando no solo derechos para «Mama Qocha», sino un nuevo contrato civilizatorio donde cuidar sea más importante que poseer, y donde la justicia alcance también a aquello que nos sostiene desde tiempos inmemoriales: la Tierra.

En este contrato, la dignidad no será privilegio humano, el cuidado no será tarea femenina y la naturaleza dejará de ser paisaje para convertirse en sujeto. No sabemos si llegaremos a tiempo. Pero sabemos quiénes están abriendo el camino.

Y no son los poderosos.