Gracias a Dios ya no está en el PSOE-RM

Lleva razón la concejala socialista de Alcantarilla al decirle a su ex compañera en medio del pleno municipal, y hoy en el grupo mixto Lara Hernández que ‘Gracias a Dios ya no está en el PSRM’, y es que pertenecer a una organización que trata así a una mujer que se enfrentó al entonces todopoderoso alcalde de Alcantarilla, cuando nadie se atrevía, no merece la pena. Una concejala por cierto que está consiguiendo desde la soledad política tener más iniciativa que la mayoría de sus compañeros y compañeras concejales, y en vez de aprovechar sus propuestas, intentan arrinconarla de manera absurda y ridícula. ‘Ladran, luego cabalgas amigo Sancho’

Por mucho que traigan a todo un peso pesado, como es el ex Lendakari a la región, por mucho que el gobierno de España siga invirtiendo millones a manos llenas en nuestra comunidad, la penúltima inversión anunciada se refiere al necesario Arco Norte, a la calle princesa le sigue faltando mucha, pero que mucha mano izquierda.

Seguir dejando ‘cadáveres’ políticos por las esquinas, en las escuelas, los institutos y hasta en la calle, a lo único que les conducirá es a lo que las encuestas le vaticinan, convertirse en la tercera fuerza política y lo que es peor, a la insignificancia.

Vender ya de antemano que Lucas será el candidato a presidente, es decirle a cualquier militante que se olvide de intentar darle la vuelta al calcetín, el aparato ha hablado, es otro gran error, sobre todo cuando la historia de su propio Secretario General y ahora Presidente del Gobierno de España, debería servir de ejemplo que vender la piel del oso antes de cazarlo puede ser perjudicial para la salud, aunque estoy seguro que siempre es posible que crezca una flor en el desierto.

Lo peor de todo es que todos asumen que el fracaso electoral en la Región es evidente, la capital podría ser otra historia, no solo porque seguramente el actual alcalde no repita, sino porque el propio líder de los socialistas en la ciudad está llevando a cabo una estrategia, sobre todo en redes sociales, muy acertada, que sumado a su capacidad de oratoria, podría hacer que alguien soñara con volver a La Glorieta, sobre todo si el actual equipo municipal sigue dando la espalda a las pedanías.

Lo peor que le puede pasar a un político es ser muy inteligente y parcialmente listo, y eso parece que ocurre ahora en la calle princesa, que están consiguiendo el efecto contrario, y si bien el número de incondicionales ha crecido levemente, no es menos cierto que la percepción en la sociedad es que no hay ‘vida inteligente’ al otro lado de la orilla, sumado a que el efecto Pedro Sánchez volverá a ser una carga demasiado pesada en la mochila, el horizonte se vislumbra gris nube tormenta.

Ya hay muchos alcaldes, no solo en este rincón del sureste, sino del conjunto del territorio español, que están pidiendo que las municipales no coincidan con las generales, y es que, si eso ocurriera, coincidir las elecciones me refiero, pudieran incluso verse afectadas localidades que históricamente han estado en manos socialistas. Por eso esperan que Pedro Sánchez siga demostrando que no solo sea inteligente, sino también listo.