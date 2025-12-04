Canción de paz

Escribo esta columna desde el agnosticismo más profundo que nadie pueda imaginar, ya me gustaría asirme a la fe, con independencia del dios al que una religión dicte predicar. Tal vez sea el via crucis diario de las sanitarias, observando el dolor y el sufrimiento desde tan cerca, lo que nos impide tener una razón convincente que evidencie la existencia de un ser superior empíricamente comprobado, pero siempre voy a admirar el crecimiento espiritual que un propósito puede aportar al comportamiento social de cualquiera, se llama respeto y tolerancia. El alejamiento a la fe es una conducta observable que se mide en datos, y más de un 60% de los jóvenes se han distanciado de esas estructuras tradicionales de misticismo y oración. Pero no por eso, son mejores los que se empeñan en sembrar la duda abrazando paradojas o desafiando su autenticidad. Hace unos días observé ojiplática la chanza y el escarnio al que fue sometida una cantante a la que valoro mucho, tanto por su tono vocal como por la formación musical lograda con esfuerzo, honestidad y mérito. Una periodista que conduce un programa de máxima audiencia no tiene el mínimo derecho para ofender y casi difamar a una invitada que se abre en canal. Que bajito queda una «profesional del medio» mostrando esa prepotencia, frivolidad y codicia ante un ser de luz que sólo pretendía narrar su experiencia. Les recuerdo que la adhesión religiosa no es una moda creada tras Lux, por más que Rosalía ande empeñada en contarnos a todos que se duerme rezando e intentando abrazar lo divino como estrategia de marketing de un superventas .

De vez en cuando, la vida te da sorpresas, y pone en tu camino a personas reales cuya misión es la de hacer, a través de su voz y su mensaje, que todo ese día merezca la pena. Tal vez haya que mirar profundo para ver lo simple, y la definición de amor incondicional no resida en que el corazón te bombee más deprisa por una atracción, son los pequeños gestos, los más simples pero cargados de una humanidad incondicional, a los que toca aferrarse.

Estimada periodista; si algo me ha enseñado la vida, es que lo más preciado y a su vez costoso sea conseguir transmitir paz a quien tenemos cerca, en un trabajo o en cualquier elemento de la cotidianeidad. Y Belén Ayuso , con su voz, melodía y sensibilidad, ha logrado que muchas personas en esta región, con independencia de su edad o condición social, hayan abrazado esa espiritualidad tan escasa. Y si, por espiritualidad entiendo lo que están pensando. Nadie, y mucho menos una presentadora de televisión respetada a la que, somos libres de pensar que el puesto le haya caído (vaya usted a saber) por un apellido. Nadie, y mucho menos una comunicadora admirada por tantos, a la que, somos libres de pensar, el premio literario le ha caído (vaya usted a saber) por un apellido, tiene el mínimo derecho de denigrar a quien sólo intentaba expandir con su voz un mensaje de paz entre tanta devastación.