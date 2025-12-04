Bernabé y Puente, tal para cual

Me pregunto si el PP no tiene a alguien más en el Senado para preguntar al ministro de Transportes sobre las cuestiones relativas a su ramo. Alguien que no sea Francisco Bernabé. Porque cuando este senador se encana acerca de la gestión de los AVE es imposible no recordar su etapa de delegado del Gobierno en Murcia, cuando movilizó a la Policía antidisturbios, reforzada con contingentes externos, para reprimir las pacíficas manifestaciones de la Plataforma Prosoterramiento. Por cierto, un movimiento cívico al que se debe en una parte muy sustantiva que el AVE llegara a la capital de la Región de manera soterrada, evitando la partición del municipio, y esto contra el lema de Bernabé y los suyos, «Ave ya», que pretendían inaugurarlo en superficie.

El talante policial del exdelegado se manifiesta, desde que le quitaron la porra, por otros medios, ahora en intervenciones parlamentarias de tono grueso que, dirigidas a ese otro que tal baila, el ministro Puente, dan lugar a espectáculos feriales que concluyen en fuegos de artificio para el ego dialéctico de los contrincantes, pero sin aprovechamiento alguno para los ciudadanos.

La pregunta de Bernabé era interesante en este caso, pues quería saber si los trenes de titularidad pública van a cumplir la ley que, mediante enmienda de los populares, reponen las condiciones de devolución del dinero de los billetes a los usuarios en casos de retraso, tan frecuentes en la era Puente. Este, en vez de una respuesta clara, se limitó a acuñar conceptos despectivos como ‘tontería esférica’ referido a la pregunta. La desastrosa gestión de Puente queda obviada siempre para los de su bando por la legitimidad progresista, que por lo visto es el infalible bálsamo para toda inoperancia.

Pero Bernabé, si insiste en seguir interesándose por las cuitas del transporte, más que a Puente podría haberse dirigido a su propio partido, a fin de que se nos aclare por qué motivo el PP se opone a que el AVE de Murcia no haga parada en Atocha con la consecuencia del desmembramiento de una gran cantidad de conexiones. Y es que en realidad el transporte les importa a todos menos que la gresca, en la que son unos ases.