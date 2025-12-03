Los gobiernos de coalición son legítimos

El pasado domingo, el PP llevaba a cabo una manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez, lo que dejó de ser una anécdota, porque ya son ocho las exhibiciones que han llevado a cabo los populares con el mismo motivo y donde los discursos se repiten con los mismos insultos, las mismas descalificaciones y el mismo lenguaje insoportablemente chabacano.

Un lenguaje, en el tono, en la forma y en el fondo, muy alejado de aquello que Alberto Núñez Feijóo decía en marzo del 2022 cuando, recién aterrizado en Madrid, intervenía en un acto y lo hacía utilizando un tono moderado, manifestando cosas como «No se trata de esperar el turno para gobernar. No vamos a esperar a que caiga el Gobierno. Se trata de mostrar a los españoles que hay otra manera de gobernar», habiendo dicho anteriormente aquello de «Yo no he venido a insultar».

Pues bien, desde entonces, el tono de sus intervenciones al hablar del Gobierno —o de Sánchez— ha cambiado radicalmente. Ya no es aquel lenguaje sosegado. Aquel hablar templado que nos hacía concebir alguna esperanza de un cierto estilo en el decir político. Y tanto cambió que hasta nos fue dado verlo en un karaoke cantando lo de «Me gusta la fruta», ofreciendo una imagen muy alejada de aquella otra que teníamos de él y de la que pretendía ofrecernos en sus primeras intervenciones, cuando llegó a Madrid.

Sí, Núñez Feijóo dijo aquello de: «Se trata de demostrar a los españoles que hay otra manera de Gobernar», pero aún estamos esperando que nos diga cuál es esa manera de hacerlo. Cuál es su programa para este país, su proyecto. Porque aún no sabemos que haría en política exterior —teniendo en cuenta lo que critica las relaciones exteriores de este Gobierno—, o qué plan tiene para el crecimiento y la estabilidad en el empleo. Tampoco sabemos su programa para la defensa de la salud pública, de la educación, de la vivienda, del medio ambiente. En fin, que desconocemos todo sobre lo que haría para que el Estado mejorase y para atraer el voto de otros que no sean solo los suyos.

Yo no dudo, en absoluto, del talante democrático del presidente del PP pero, quizás, sin pretenderlo, en los últimos tiempos, en cada una de estas manifestaciones, en cada uno de sus discursos, pone en cuestión la propia esencia de la democracia, mostrando su duda, también, sobre la legitimidad del Gobierno de coalición y el hecho de que Pedro Sánchez accediera al poder por una moción de censura.

Y si los gobiernos de coalición son democráticos, porque reflejan los resultados electorales y la necesidad que a veces se tiene de alcanzar acuerdos para gobernar, presentar mociones de censura es el procedimiento por el que los partidos, con representación parlamentaria, pueden exigir la responsabilidad política al Poder Ejecutivo, provocando su cese si la moción es aprobada. Que es lo que ocurrió cuando Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno español.

Lo que resulta casi patético es que el señor Feijóo se dedique a cuestionar este sistema y no tenga pudor en pedir a los empresarios catalanes que intercedan para que Junts le vote —esos independentistas a los que tanto desprecia—, poniendo claramente de manifiesto que si no presenta la moción de censura es porque tiene miedo a perder. Demostrando, también, que es un político de vuelo corto, porque si tuviese altura de miras, presentaría la moción, expondría al pueblo español su proyecto de gobierno y pondría contra las cuerdas a ese Sánchez tan vilipendiado.

Lo que Feijóo está demostrando con su proceder es que tiene un miedo cerval a exponer su proyecto de país en el Parlamento, quizás porque ese discurso tendría que reflejar las muchas concesiones que ha de hacer a Vox si quiere tener su apoyo, si quiere gobernar.

¿Será por esto por lo que no presenta la moción de censura?