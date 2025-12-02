Trump contra el Tercer Mundo

Donald Trump está donde está porque domina como nadie el ciclo de las noticias. Eso al menos hay que reconocérselo. No pierde una sola ocasión de estar en portada. Es muy cansino. Me gustaría hablar de muchos otros eventos geopolíticos significativos, pero ahí está siempre alguna mierda de Trump que no puedes evitar. En esta ocasión se trata de su reacción desproporcionada por el atentado a unos soldados de la Guardia Nacional por parte de un inmigrante afgano. Inmediatamente (lleno de rabia y con la crueldad que lo define) dio orden de parar todos los procesos de asilo pendiente de los ciudadanos de países que él domina ‘agujeros de mierda’, bajo el argumento de que los dirigentes de estos países envían a sus peores ciudadanos a Estados Unidos para librarse de ellos. Cuando se analizan los 19 países de la lista, está claro que el denominador común es que sus ciudadanos tienen la piel más oscura que el típico centroeuropeo.

El presidente mintió atribuyendo al anterior presidente Joe Biden todas las culpas del supuesto coladero inmigratorio y, en concreto, del atentado de esta semana. Se da la circunstancia de que el autor del tiroteo, que ha matado a una miembro de la Guardia Nacional y ha dejado a otro en estado muy grave, era un colaborador de la CIA que vino a Estados Unidos después de la entrega del país al régimen talibán pactada por Donald Trump. Cuando una periodista le recordó que la aprobación para el ingreso del afgano en Estados Unidos fue concedida por su Administración en abril de este año (no la de Biden) simplemente le dijo que era una estúpida y había dicho una mentira.

Como todo populista, estas tragedias le sirven a Trump para seguir demonizando a los inmigrantes, a los que califica de delincuentes y desecho de sus países de origen. Eso es más conveniente que reconocer la locura de facilitar la venta rifles de asalto para engordar los beneficios del lobby armamentístico. Esa es la auténtica razón de esta masacre y de otras tantas que producen centenares de muertos en Estados Unidos casa año.