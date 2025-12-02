El castellano está lleno de expresiones que nos retratan tanto como las historias que contamos. Entre refranes centenarios y dichos de sobremesa, cada tanto aparece una locución que sorprende por su capacidad de decir mucho en pocas palabras. Una muy curiosa es, sin duda, «no me vengas con la pena de Murcia».

A primera vista, parece un giro de esos que uno imagina en boca de huertanos entre bancales o en tertulias de peñas murcianas. Y, sin embargo, la realidad es otra: la frase ha cruzado fronteras y se oye en lugares tan dispares como Bilbao, Pamplona o Logroño. Una amiga vasca me lo soltó hace poco, tan natural como quien dice «anda ya» o «no me vengas con cuentos». Mi sorpresa fue total. ¿Cómo podía sonar a Murcia una expresión instalada con normalidad en Euskadi?

No es una anécdota aislada. Seguí el rastro documental. En 2001 la encontramos en las actas del Congreso de los Diputados, cuando un interviniente apelaba a «contarnos la pena de Murcia», dando por hecho que el auditorio entendía el sentido. Desde entonces, el giro se repite en debates del Parlamento de La Rioja, en plenos municipales de Pamplona y hasta en titulares de diarios vascos. La expresión, lejos de quedar circunscrita a la huerta murciana, se ha convertido en una herramienta retórica reconocida y compartida.

¿Qué significa exactamente? El uso es claro y se emplea para cortar un discurso victimista, para frenar un relato de lamentos o para poner un límite a la exageración. Es un «no me vengas con excusas», un «no dramatices», pero con más gracia. Su fuerza radica en la combinación del imperativo con la coletilla geográfica: el ‘apellido’ de Murcia otorga un aire de refrán y un toque de humor que desactiva cualquier intento de compasión excesiva.

La eficacia es innegable. Al escuchar esa frase, el interlocutor entiende inmediatamente que su queja ha sido percibida como sobreactuada. Y lo acepta con una sonrisa, porque el tono humorístico suaviza la brusquedad del corte. En eso se parece a otras expresiones del español coloquial como «no me cuentes milongas» o «no me llores», aunque con la particularidad de que aquí la geografía se convierte en metáfora.

El verdadero misterio está en el origen. Ninguno de los grandes repertorios lexicográficos, refraneros y publicaciones costumbristas murcianas recogen esta locución. Todo indica que no se trata de un refrán ancestral ni de un dicho genuinamente murciano transmitido de generación en generación. Más bien parece una invención coloquial reciente, posiblemente nacida de la asociación de Murcia con tópicos de escasez y dificultades agrícolas. La imagen de una tierra que sufre sequías y calamidades pudo dar pie a esa ‘pena’ proverbial. Surge en el lenguaje oral, se difunde por canales mediáticos y políticos, y termina normalizándose en ámbitos donde nadie se siente murciano. Así, un dicho que menciona explícitamente a Murcia funciona igual de bien en Bilbao, Pamplona o Madrid.

Este fenómeno no es nuevo. El español está lleno de topónimos con valor metafórico desligado de su geografía. Decimos «ser de Bilbao» para subrayar fortaleza,«ser catalán» por lo roñoso. En ese mapa de topónimos Murcia ha encontrado su hueco con su ‘pena’.

Que la expresión no esté canonizada en diccionarios ni refraneros muestra la vitalidad del español coloquial. Son estas frases, nacidas en la calle y difundidas por prensa o la política, las que enriquecen el repertorio idiomático y revelan cómo funciona el humor, la ironía y la interacción cotidiana.

La «pena de Murcia» es, al fin y al cabo, una estrategia comunicativa, un recordatorio de que no conviene exagerar los lamentos, envuelto en un chascarrillo que desdramatiza. Quizá por eso ha cuajado en tantos lugares: porque todos tenemos cerca a alguien que dramatiza de más, y todos agradecemos un recurso lingüístico que combine cortesía, humor y contundencia. No sabremos nunca si la frase nació en un corrillo murciano, en un mitin político o en una sobremesa cualquiera. Pero hoy, cuando alguien empieza a narrar desgracias interminables, basta soltar con una media sonrisa: «no me vengas con la pena de Murcia». Y entonces, como por arte de magia, la conversación cambia de rumbo.

Porque las penas, compartidas, pesan menos; pero si se exageran, mejor convertirlas en broma. Y pocas bromas tan eficaces como esta pequeña joya fraseológica que, con nombre de región, se hace universal en el habla española.