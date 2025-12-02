Paloma Díaz-Mas y el ladino

La filóloga, escritora y desde hace tres años académica de la RAE (ocupa el sillón i), es además especialista en cultura sefardí. Y ahora es interesante porque el pasado día 11 de noviembre impartió en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la UMU una conferencia titulada La voz de las mujeres sefardíes: un recorrido de la oralidad a la escritura. Con la amena exposición de Díaz-Mas se celebraba la decimotercera edición del Día del Ladino que, desde sus inicios, coordina la profesora Juana Castaño. Con aforo completo, escuchamos cómo las judías que vivieron en Sefarad (nombre dado por los judíos a la península ibérica y/o España) preservaron la lengua ladina o judeoespañola tras su expulsión en 1492 y la consiguiente diáspora.

La mujer judía, en este caso descendiente de sefardíes, estuvo integrada en la estructura patriarcal pues de la familia paterna pasaba a la del marido tras su matrimonio. Constreñida al espacio doméstico como esposa, madre de familia y ama de casa o balabaya, no recibía educación en las escuelas, salvo que fuese hija de rabino y recibiese en la vivienda familiar la enseñanza básica de un maestro (que podía ser el propio padre). De tal manera las sefardíes, como en otras culturas, obtenían una serie de saberes (cánticos, romances, refranes, costura o gastronomía tradicional) mediante el aprendizaje oral que a su vez transmitían a sus hijas. Enlazó la especialista su discurso a partir del siglo XIX en las comunidades sefardíes del Mediterráneo occidental bajo el dominio del imperio turco otomano, cuando comenzaron a apreciarse algunos cambios de occidentalización en las sefardíes, especialmente a través de los anuncios publicitarios de la prensa, y sobre todo desde la segunda mitad de esa centuria con la inclusión de las sefardíes en el sistema educativo.

El acceso de esas mujeres a la educación fue lentamente materializándose en la escritura de la lengua ladina. Hay ejemplos de las pocas que durante las primeras generaciones plasmaron por escrito y en ladino sus conocimientos. Resaltó Díaz-Mas a dos partisanas sefardíes que resistieron a los nazis. Todo un esfuerzo investigador por reunir a estas escritoras en judeoespañol de las que aún poco se sabe, si bien las más conocidas en España, por ser contemporáneas, son Margalit Matiliahu, nacida en 1935 que vive en Israel; y Matilda Koen Sarano, allí fallecida en 2024.

Díaz-Más descubrió un mundo femenino bastante desconocido que ha reivindicado los orígenes de la cultura sefardí de aquellos antepasados que fueron expulsados hacia finales del siglo XV de esa tierra fértil donde vivieron. No obstante, orgullosas de aquélla conservaron la memoria lingüística y las tradiciones con la revitalización del ladino o judeoespañol. Sea bienvenido.