Industria y servicios avanzados, el motor de la nueva industria

Porcentajes de las CC AA sobre el total nacional en la cifra de negocios del sector industrial . / INE / Jesús de Covadonga Martinez

La nueva industria está integrada por las actividades industriales y los servicios avanzados, motor de este sector que se está conformando con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la IA. La publicación por el INE de la Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial permite conocer, en porcentajes sobre el total nacional, tanto la cifra de negocios (en negrita), como la inversión material (en azul) y el total de personas ocupadas (en rojo) por comunidades y ciudades autónomas, así como a nivel nacional, en los años 2022 y 2023.

En 2022, la cifra de negocios a nivel nacional fue de 916.189 millones de euros y en 2023 de 857.189 millones, lo que supone una caída del 6,44%. La inversión material en 2022 fue de 29.909 millones de euros y en 2023 se incrementó hasta los 35.143 millones. El total de ocupados en 2022 fue de 2.327.410 y en 2023 ascendió a 2.361.760.

El pasado 5 de noviembre, este diario La Opinión publicó la jornada celebrada el día anterior con el título La Industria del Futuro, Retos y Alianzas, en la que se expusieron las líneas generales del Plan Industrial que el consejero Juan María Vázquez y su equipo están impulsando bajo el lema «Consenso y sentido de pertenencia», poniendo de manifiesto el compromiso del Gobierno con un sector fundamental para la economía regional.

El sector industrial aporta al VAB regional 8.353,723 millones de euros, el 22,69% del total (muy por encima de la media nacional del 16,13%). La industria manufacturera, con 6.282,032 millones de euros, aporta el 17,06% (también por encima de la media nacional del 11,93%).

El mapa incluido en este artículo recoge los datos de 2023 en porcentajes, tanto de la cifra de negocios (en negrita) como de la inversión material (en azul) y del porcentaje de ocupados (en rojo) sobre el total nacional por comunidades y ciudades autónomas.

La mayor cifra de negocios en el sector industrial corresponde a Cataluña, con el 22,10% del total nacional. Le siguen Madrid (11,50%), Andalucía (11,50%), la Comunidad Valenciana (10,50%), el País Vasco (8,10%), Galicia (6,40%), Castilla y León (6,20%), Aragón (4,80%), la Región de Murcia (3,80%), Navarra (3,30%), Asturias (2,10%), Extremadura (1,30%), Cantabria y Canarias (1,20%), La Rioja (0,80%) y Baleares (0,70%).

En cuanto a la inversión material llevada a cabo por las empresas, que asciende a 29.909 millones de euros, la mayor inversión la realizó Cataluña con el 20,50%, seguida de Madrid con el 13,30%, Andalucía con el 11,50%, la Comunidad Valenciana con el 10,80% y el País Vasco con el 7,00% del total nacional. La Región de Murcia invirtió el 3,00% del total.

Los datos anteriores confirman la enorme importancia del sector industrial en la Región, a pesar de una cierta ralentización en 2023, mayor que la registrada a nivel nacional en la cifra de negocios respecto a 2022, con una caída del 6,44% a nivel nacional y del 11,80% en la Región.

El Índice de Cifra de Negocios en la Industria (ICN), al finalizar 2024 respecto a 2023, muestra un crecimiento a nivel nacional del 0,40%. Todas las regiones crecieron en mayor o menor medida, excepto la Comunidad Valenciana, Cantabria, el País Vasco y Navarra. La Región de Murcia creció por encima de la media nacional, con un 0,60%. Sin embargo, los datos publicados por el INE el 21 de noviembre sobre el índice correspondiente al mes de septiembre de 2025 reflejan que la Región crece en tasa anual un 6,20%, por encima de la media nacional, que crece un 4,30%.

Es fundamental que el plan industrial en elaboración incorpore los servicios avanzados como parte integrante y esencial de la nueva industria y que, además de ser negociado con los empresarios, sea consensuado con los partidos políticos, con el fin de conformar un programa de actuaciones con objetivos, plazos y medios que atraiga inversores y permita aprovechar todas las sinergias y oportunidades que conlleva este sector y la situación estratégica de la Región en la fachada mediterránea.

Es preciso integrar todas las competencias de la industria y los servicios, hoy dispersas en distintos departamentos, mediante la creación de una Consejería de Industria y Servicios que facilite el camino a los emprendedores, reduzca drásticamente la burocracia y establezca plazos máximos de respuesta para atraer inversores y talento.