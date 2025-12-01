Los fundadores del sanchismo, en la cárcel

Primero fue Santos Cerdán. Desde el viernes, José Luis Ábalos y Koldo García. La conocida como ‘banda del Peugeot’, todo el clan que acompañó a Pedro Sánchez en sus viajes por toda España para ayudarle a regresar a la política ha terminado en la cárcel. Las tres personas más fieles y de la máxima confianza del propio Sánchez, quienes más contribuyeron a llevarle al poder, los que fundaron y edificaron lo que se ha dado en llamar el sanchismo, han acabado en Soto del Real. Y no, no ha sido pura casualidad, ni mera torpeza de quien pudiera tener mal ojo para seleccionar a su personal más próximo. La realidad es que el sanchismo no puede entenderse sin degradación ni corrupción. Tanto en sus orígenes como en su desarrollo.

Recordemos que Sánchez irrumpió en el poder blandiendo la bandera de la regeneración política. Pues bien, que quien se encargara de defender la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, el propio Ábalos, haya terminado ingresando en prisión, es todo un símbolo, y la prueba del nueve de la falsedad y el fariseísmo de ese discurso contra la corrupción. Máxime cuando se ha sabido que durante aquellos días ya estaba organizando junto a los otros dos integrantes del clan del Peugeot tramas de mordidas y saqueo de dinero público.

Gracias a Pedro Sánchez y su inquebrantable lucha contra la corrupción, se ha marcado un nuevo hito en nuestra democracia: es la primera vez que un diputado en ejercicio entra en la cárcel. ¿Acaso cabe mayor muestra de compromiso con la limpieza y la regeneración política que mantener en su escaño a un investigado y luego procesado por la Justicia, hasta que no haya más remedio que suspender sus derechos y deberes como parlamentario por su ingreso en prisión? Así se prestigia la democracia y se refuerza su imagen. La realidad es que el propio Sánchez tenía miedo de que Ábalos tirara de la manta, algo que, por cierto, ha empezado a hacer cuando se ha visto en la cárcel.

Respecto a Koldo García, aunque Sánchez renegó de su amistad en su comparecencia en el Senado pese a que en su momento le definió como «el último aizkolari socialista» y «un ejemplo para la militantes», desempeñó labores tan importantes para el entonces candidato a liderar el PSOE como custodiar los avales y… hacer de chófer para llevarle a lugares tan reservados como a aquel caserío vasco en el que se reunió con Otegi para garantizarse su apoyo a la moción de censura. Un extremo confirmado por los mismos Koldo y Ábalos.

Pero, para mayor vergüenza, aún habría todavía más. El mismo día que el núcleo duro del sanchismo ingresaba en prisión, conocíamos nuevas informaciones sobre supuesta financiación irregular en las primarias de Sánchez, y además de boca de uno de sus protagonistas. Todo lo cual se suma a la reciente condena al fiscal general del Estado por el Supremo por revelar datos reservados. Y a que el hermano del presidente está procesado y será juzgado en febrero, y a que su mujer está imputada por cinco delitos. Y es que el encarcelamiento de Ábalos y Koldo en Soto del Real no es un hecho aislado. Tampoco asistimos a una especie de conspiración del Poder Judicial, de unos fachas con toga, contra un Gobierno ‘progresista’, como se pretende hacer creer de manera ridícula desde el entorno político y mediático del sanchismo.

No es que Sánchez haya tenido la mala suerte de verse rodeado de manzanas podridas: la auténtica manzana podrida es él, y ha podrido todo y a todos los que le rodean. Ni su Gobierno, ni su partido, ni su entorno habrían podido incurrir en comportamientos tan deleznables si él mismo no hubiese actuado con total ausencia de escrúpulos. Una forma de hacer política totalmente desprovista de ética y moral que es la que finalmente ha entrado en la cárcel.