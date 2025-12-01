Los españoles nos gastaremos más de mil millones en la baliza V-16

Con la imposición por parte de la D. G. de Tráfico de que todos los vehículos lleven ahora, en lugar de los famosos triángulos, la baliza V-16, los españoles y españolas vamos a hacer un desembolso superior a los mil doscientos millones de euros, así que estamos legitimados para cantar: ¡Manos arriba, esto es un atraco!

Una baliza que dentro de dos años, la inmensa mayoría de ellas no funcionará, pues la llevaremos todos pero sin pilas o batería, al igual que pasó con las linternas que teníamos guardadas en casa y que el día del apagón no solo no tenían pilas, sino que estaban, como decimos aquí ‘enrobinadas’.

Una baliza, por cierto, que no servirá prácticamente para nada, salvo que te quedes tirado a las 3 de la mañana, pues si uno se imagina Murcia a las 12 de la mañana, con un sol abrasador, y con la baliza encima del capó, les aseguro que no se ve un carajo la luz intermitente.

Lo que más me jode, es que había y hay soluciones mucho más eficaces, eficientes y sobre todo económicas. Si la D.G.T. quiere que estemos localizados en caso de avería o accidente, es muy fácil poner a disposición de los automovilistas, una APP con esa función, si a ello le sumas mantener los triángulos de peligro, el resultado para la seguridad vial es mucho mayor, y si encima uno puede adquirir una baliza sin localizador, muchísimo más barata, no solo resultaría más económica la fiesta, sino que se ganaría mucho en el objetivo final, que no es otro que evitar accidentes colaterales.

Estas navidades la baliza, al igual que ha ocurrido con la tomadura de pelo del Black Friday, ya solo nos falta a los españoles celebrar el Día de Acción de Gracias con su pavo y todo, sustituirá a la corbata y a los calcetines, y aparecerán miles de balizas a los pies de los árboles.

Me recuerda el ‘robo’ de las balizas, al robo que nos hicieron con el aceite de girasol, que cuando comenzó la guerra, el precio del aceite almacenado casi se triplicó, y nadie desde ‘Competencia’ denunció aquel atraco, hoy, dos años o tres años después, la invasión rusa en Ucrania, continúa, en cambio ya nadie habla del aceite de girasol.

El problema que tenemos los españoles, es que nos siguen dando gato por liebre y nosotros ni rechistamos.