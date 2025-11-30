Richard Gere, los gastos y los fastos | Déjate un cheque y cállate

Ya sabemos que Murcia ganó la «batalla (mundial) de los fastos» de Navidad gracias a que el mismísimo Richard Gere puso la primera piedra, ya saben, etcétera. Y después el presidente López Miras y el alcalde Ballesta lo premiaron con el encendido de las luces en la Redonda. Ni Vigo, ni Bilbao, ni Madrid, ni Niú Llorc. Alegrémonos, en cualquier caso, de que unos cuantos niños van a disponer de una nueva instalación para aliviar de alguna manera su particular calvario y, ojalá, superarlo gracias al millón de euros que la Fundación Aladina gastará en ese gimnasio complementario de los cuidados de la Sanidad Pública.

Al parecer los Gere le pegan a todo lo humanitario. Antes de dejarse caer por Murcia -Alejandra no estuvo «por un problema familiar»- presentaron en Madrid el documental financiado por ellos Lo que nadie quiere ver, sobre la exclusión social y las personas sin hogar en España. Son unas 37.000, según el optimista cálculo del matrimonio, que «son muchas, sí, pero es un número que podemos abordar y resolver», aseguró Richard en el acto organizado por la Ong ‘Hogar Sí’.

Pasa que la manera como ven los Gere el problema va más de buenismo que de efectividad. Confiar en los bancos para afrontar la crisis de vivienda en España es de una ingenuidad aterradora. No se sabe qué opinan la P.A.H. o el Sindicato de Inquilinos sobre la visión del matrimonio, pero en principio no parece que vayan a concordar mucho. Mencionar que los bancos «podrían obtener algún tipo de exención del Gobierno» en el tema de vivienda pone los pelos de punta si se recuerda el final de la burbuja inmobiliaria y el regalito de 80.000 millones que el nefasto Eme Punto hizo a la banca causante del estallido.

Las risotadas se podrían oír en Nueva Zelanda si el actor filántropo propusiera a los consejos de administración su idea de que «los bancos podrían ofrecer precios asequibles tanto a los jóvenes como a las personas sin hogar». Al tiempo, el llanto y crujir de dientes se extenderían como una plaga entre los 37.0000 sin hogar, mientras el Sindicato de Inquilinos y la P.A.H. olvidarían su tradicional mansedumbre desenterrando el hacha y las pinturas de guerra.

Los 37.000 sin techo, no obstante y aunque quizá no les sirva de nada práctico, han de agradecer que alguien tan famoso como Gere ponga encima de la mesa su desastrosa situación personal y familiar y, colateralmente, el gran problema de la vivienda en España. Y que lo haga precisamente en estas fechas en que el mundo se lanza a gastar sin tasa y sin tino, sin que a nadie se nos caiga la cara de vergüenza, pero especialmente a aquellos que invocan la modestia en que nació ese niño-dios que, supuestamente, dijo ejemplo con su vida a sus seguidores .

Aparte de las buenas intenciones de los Gere, hay que admitir que no están para mezclarse en la procelosa política de España y, especialmente, en asuntos peliagudos como la creciente desigualdad social que sufren los no pudientes, a pesar de los enormes logros macroeconómicos y financieros que solo disfrutan los muy acaudalados. Probablemente no preguntaron a Miras y a Ballesta: «¿Vuestros gobiernos cuánto gastan en los sin techo?».

Todo esto es demagogia, claro. No lo es soltar, como Richard, que «tendría que haber alianzas entre el Gobierno, los bancos y la vivienda» y quedarse tan fresco. Las buenas intenciones arreglan nada, tal como va el mundo. Eso parece algo que el matrimonio Gere no tiene muy asumido. Aunque los regalos generosos siempre son una alegría. Sobre todo si son para niños que aún no han tenido tiempo, y ojalá lo tengan, de baquetearse en la dura realidad. Pero los parches, parches son y serán mientras el Estado no haga sus deberes financiados con impuestos en Sanidad. También en Servicios Sociales (¡ah! los sin techo) o Educación.

Esto también es demagogia y no va a estropear el gozo que sienten tantos y tantos al ver, por fin, las luces de Navidad que arreglan el mundo-mundial en el corazón de los biempensantes. Vean la opinión de otro famosísimo de Hollywood, Russell Crowe: «Estoy harto de que los famosos usen su fama para promover una causa. Deja un cheque en el lugar correcto y cállate».