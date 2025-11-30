Farsa del Peugeot en un acto

Ilustración de Leonard Beard. / L. O.

(Se levanta el telón y aparece un Peugeot descapotado para que sean visibles quienes lo ocupan: al volante, Koldo; junto a él, Santos; en el asiento trasero, Ábalos y Sánchez. El coche está en marcha).

Ábalos: Tira millas rumbo Murcia.

Koldo: ¿Por dónde cae Murcia?

Ábalos: De Valencia para abajo, antes de llegar a Almería.

Santos: ¡Almería! Allí lo tenemos chungo. Es territorio PP.

Ábalos: Sí, el presidente de la Diputación se lo tiene bien montado.

Santos: Casi tanto como yo en Navarra.

Sánchez: Y en Murcia, ¿qué? ¿Creéis que rascaremos algo?

Ábalos: En Murcia son de Susana, ya sabes: siempre están con la línea oficial.

Santos: Hasta que la línea oficial seamos nosostros. Tengo a Pepe Vélez, que lleva el partido en un puño.

Sánchez: Pero está también mi vieja amiga María, que se ha hecho de Patxi, Dios le conserve la vista.

Ábalos: María es de Zapatero, que va con Susana, o sea, que está hecha un lío.

Sánchez: ¡Anda que Zapatero! ¿Dónde irá con toda esa carcundia de la vieja guardia?

Ábalos: Se acabará viniendo con nosotros cuando vea que somos más venezolanos.

Koldo: Habría que hablar con Delcy.

Santos: Tú conduce y calla, que te metes en todo y la lías.

(Suena el teléfono de Sánchez y se escucha por el manos libres la voz de su mujer).

Begoña: ¿Estás de camino a Murcia? No se te olvide que allí hay mucha vida rural y necesitan másteres sobre despoblación y emprendimiento, y habrá que orientarlos sobre cómo transformar presentimientos en ideas, crear entornos de cocreación que conciban semilleros de ideas y que, desde el diálogo, cultiven nuevas posibilidades sociales, pues cada proyecto y contribución fortalece la capacidad colectiva para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible, y que deben desarrollar las empresas impulsándolas con acceso a los recursos públicos con mediación de un hub de expertos que valoren positivamente sus proyectos ante los ministerios correspondientes. Debieras hacer saber a los murcianos que hoy es preciso convocar, unir y amplificar voces diversas para vehiculizar ideas y conversaciones con impacto social.

Sánchez: Sí, sí, Begoña, cariño, lo que tú digas. (Cuelgan).

Santos: En Navarra conozco yo una empresa de esas de las que dice tu mujer. Se llama Servinabar, y es muy sostenible, porque solo trabaja mi cuñao, que subcontrata con Acciona.

Sánchez: Mi mujer no me deja ni a pie ni a pata. Menos mal que estoy enamorado, pero desde que se ha hecho amiga de ese hippy pijo de Hidalgo, el de las líneas aéreas, y ese muerto de hambre con ínfulas aspiracionales de Barrabés habla muy raro.

Koldo: Adviértele de que tenga cuidado y no se junte con malas compañías.

Santos: Dijo la sartén al cazo.

Sánchez: ¿Qué?

Santos: Nada, cosas nuestras.

(Suena el teléfono de Ábalos).

Ábalos: (A Sánchez). Es tu hermano. ¿Qué le digo?

Sánchez: No lo cojas. Te llama porque yo ya no le respondo. Me lleva frito con que quiere colocarse en la Diputación de Badajoz, que está cerca de Portugal, donde se pagan menos impuestos. Y yo le digo: No puedo hacer nada por ti, ¿no ves que todavía no soy presidente del Gobierno?

Santos: ¡Bah! En España el enchufismo es pecado venial. Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Llama a Gallardo y que le busque algún despacho.

Sánchez: Pues eso es, que dice Gallardo que podría crearle un puesto, pero que no dispone de despachos.

Koldo: Yo conozco a un tal Aldama, que está en eso de los hidrocarburos, que provee de despachos, pisos, chaletes y lo que haga falta, y no hay que pagar nada.

Ábalos: A ver si me lo presentas, que tengo unas ovejitas que me piden aprisco y no tengo donde meterlas.

Sánchez: ¿Qué?

Koldo: Nada, cosas nuestras.

Ábalos: Y bien, Santos ¿en Murcia qué hay, aparte de Pepe Vélez?

Santos: Pues según mi mujer, que se lo han dicho unas amigas, el mejor Corte Inglés de España.

Koldo: Lo malo de Murcia es que no hay chistorras.

Ábalos: Pero tienen unas lechugas que te cagas.

Koldo: ¡Ostras, Pedrín! Al trasto este del Peugeot se le acaba la gasolina. Se me ha olvidado repostar. Tendremos que parar.

Santos: Eso que se ve a la derecha ¿no es una gasolinera?

Ábalos: ¿Cómo va a ser una gasolinera? ¿No ves que pone Tiffany’s?

Koldo: Pero hay también una gasolinera.

Ábalos: Y de paso estiramos un poco las piernas y lo que haga falta.

(Paran en la gasolinera)

Ábalos: ¿No os apetece echar un vistazo ahí al lado?

Sánchez: ¿Cómo se te ocurre? Yo soy feminista, y no puedo ir a esos sitios. Cuando sea presidente del Gobierno los prohibiré. Además... (Se queda pensativo). Además, puede ser uno de los de mi suegro, y sería violento econtrármelo.

Ábalos: ¡Coño, que oportunidad! Iremos Koldo y yo por si está don Sabiniano y le pedimos dinero para Bancal de Rosas y financiar las primarias, que a ti te cuesta hacerlo.

Sánchez: Yo no quiero saber nada, que luego lo mismo me veo obligado a mentir en el Congreso.

(Se marchan Koldo y Ábalos).

Cerdán: ¿Tú confías en estos dos?

Sánchez: Tienen sus cosas, pero José Luis es un crack político.

Cerdán: Te advierto que se pierde por las mujeres. Y todas le piden trabajo y pasta. A mí mi Paqui me vacía las tarjetas en las tiendas de ropa, pero es la mía.

Sánchez: Nadie es perfecto.

(Vuelven Koldo y Ábalos y arranca de nuevo el Peugeot).

Cerdán: Habéis tardado media hora. Dios sabe lo que habréis estado haciendo.

Ábalos: Como no estaba don Sabiniano, hemos echado el rato con una colombiana y otra de Cabo Verde, que no todo va a ser política nacional.

Sánchez: Ya te dije que no concibo otra política internacional si no es con China.

Ábalos: ¿Y tú, Santos, qué? Seguro que has estado poniéndonos a parir ante el jefe.

Santos: Yo, ejem, yo no...

Ábalos: A ver si canto lo del túnel de Barbate...

Sánchez: ¿Qué es eso?

Koldo: Nada, cosas nuestras.

Ábalos: Vamos a lo que vamos. Como cerebro político de tus primarias, he hecho el conveniente análisis y lo tenemos muy bien. Vamos a ganar a Susana, porque los andaluces están hartos del PSOE, y eso, quieras que no, nos favorece.

Sánchez: Allí, cuando ganemos las primarias, voy a poner a la Montero, y arrasaremos.

Santos: Muy bien dicho. Es de las que pone la mano en el fuego por mí.

Ábalos: Y de mí, cuando pasa un tiempo sin verme, dice que me echa mucho de menos.

Koldo: Tiene olfato, esa mujer tiene olfato.

Santos: Tú calla y conduce, que aquí eres el último mono.

Koldo: Vale, pero hablad más alto, que no se graba bien.

Ábalos: ¿Es que estás grabando lo que hablamos?

Koldo: ¿Yo? Qué va, si soy un bruto y no sé nada de tecnología. Mi problema si tuviera una grabadora es que no sabría apagarla.

Santos: Más te vale.

Sánchez: Dejaos de tonterías. Aquí lo importante es que el PP de Rajoy tiene los días contados, con el tesorero en la cárcel, y la Gürtel, un nido de corrupción. Los casos le salen hasta por las orejas y la UCO es una bendición en cuanto a eficacia.

Santos: Bárcenas cantará, porque Soto del Real es una escuela de ópera. Por nadie pase.

Ábalos: El cabrón tenía la pasta en Suiza, que es lo que hace todo el mundo. En cuanto sale un caso de corrupción, los jueces no tienen más que llamar a Suiza, y allí está el botín. No saben ni esconder el dinero.

Santos: Y que lo digas.

Sánchez: Menos mal que tenemos en el Supremo unos jueces impecables, a los que no se les escapa una. Esa es la desgracia del PP.

Ábalos: Pero tienen la televisión.

Sánchez: ¡Bah! Ni siquiera se les ha ocurrido programar un carrusel de magacines de la mañana a la noche para ponernos a parir minuto a minuto. No conocen las técnicas modernas y descaradas de persuasión.

Santos: Pero tienen los pseudomedios.

Koldo: Están muy desacreditados. Yo, por ejemplo, jamás haría declaraciones a una de esas webs.

Santos: Tú, oír, ver y callar, que te saqué de portero de discoteca y mira ahora con quién te relacionas.

Koldo: Llevas razón, Santos. Si hasta el jefe, que lo llevo ahí detrás, dice cuando le preguntan que no me conoce de nada.

Sánchez: Hombre, Koldo, entiéndelo. Si alguna vez, por lo que sea, cascas adónde me llevas, tendré que desmentirlo. Pero eso no va a ocurrir nunca, porque como todos los forzudos eres noble y tienes buen corazón.

Koldo: Sí, sí, a mandar.

Ábalos: Es que todo esto es muy delicado. Imagínate que viniera una pandemia y alguien pretendiera forrarse con comisiones en la compra de material sanitario.

Koldo: Eso jamás. Los empresarios que yo conozco, como el señor De Aldama, son honestos a carta cabal y discretos como ellos solos.

Santos: Y, en todo caso, siempre tendremos a Leire, mi fontanera, para ajustar las cañerías.

Ábalos: Tú la tratas de fontanera, pero un día ganará el Planeta.

Sánchez: Qué escándalo lo de los sobres del PP. ¡Se repartían el dinero en metálico en sobres del partido!

Ábalos: Y encima dicen que la financiación del partido está clara, porque ha sido revisada por el Tribunal de Cuentas. Como si fuéramos tontos y no supiéramos que el dinero B se mete en un cajón y no queda registrado.

Sánchez: En eso seremos estrictos. Te lo encargaré a ti, Koldo. Tú, todos los pagos en metálico, contra factura.

Ábalos: Conozco yo media docena de restaurantes que te las hacen en serie si eres buen cliente.

Sánchez: ¿Qué quieres decir?

Koldo: Nada, jefe, cosas nuestras.

Santos: De momento, vayamos paso a paso. Sufrimos el inconveniente de que a Felipe González lo tenemos en contra.

Sánchez: ¿Qué hizo Felipe González por nosotros?

Ábalos: Ganó elecciones.

Sánchez: Vale, ganó elecciones. ¿Y qué más hizo Felipe González por nosotros?

Santos: Modernizó España.

Sánchez: Vale, sí, ganó elecciones y modernizó España, pero ¿qué más hizo Felipe González por nosotros?

Koldo: Nos introdujo en la Unión Europea.

Sánchez: Vale, sí, ganó elecciones, modernizó España y nos introdujo en la Unión Europea, pero ¿qué más hizo Felipe González por nosotros?

Ábalos: Llevas razón, jefe. Todo lo demás lo hicieron los romanos.

Sánchez: No me gusta que me déis la razón. Quiero a mi lado a gente con criterio, crítica, que me diga la verdad.

Ábalos: Te aconsejo unos cuantos de esos. Por ejemplo, Bolaños, Montero, Patxi cuando pierda, Alvares, Marlaska, Ángel Víctor y, sobre todo, Óscar Puente.

Santos: Y en Adif, Isabel Pardo de Vera, y en Carreteras, Javier Herrero. Esos que no se te olviden.

Sánchez: ¿Cuánto queda para Murcia?

Ábalos: Con el Falcon ya habríamos llegado.

Koldo: Dejad de tirarme chinitas, que no soy tan lelo como pensáis.

Santos: Cuando lleguemos, lo primero es pasar por El Corte Inglés, que tengo que llevarle algo a mi mujer.

Ábalos: ¡Ay, las mujeres! Nos van a llevar a la perdición.