Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | La Feliz Gobernación

Ángel Montiel

Ángel Montiel

Farsa del Peugeot en un acto

Personajes: Sánchez, candidato a la secretaría general del PSOE en las primarias del partido; Ábalos, su mano derecha, de la federación valenciana; Santos, apoyo de su máxima confianza desde Navarra, y Koldo, fichaje de Cerdán como ayudante y conductor. En off, la voz de Begoña, esposa del primero. La escena se desarrolla en un coche marca Peugeot. De fondo, un ciclorama que reproduce el margen de una autovía

Ilustración de Leonard Beard.

Ilustración de Leonard Beard. / L. O.

(Se levanta el telón y aparece un Peugeot descapotado para que sean visibles quienes lo ocupan: al volante, Koldo; junto a él, Santos; en el asiento trasero, Ábalos y Sánchez. El coche está en marcha).

Ábalos: Tira millas rumbo Murcia.

Koldo: ¿Por dónde cae Murcia?

Ábalos: De Valencia para abajo, antes de llegar a Almería.

Santos: ¡Almería! Allí lo tenemos chungo. Es territorio PP.

Ábalos: Sí, el presidente de la Diputación se lo tiene bien montado.

Santos: Casi tanto como yo en Navarra.

Sánchez: Y en Murcia, ¿qué? ¿Creéis que rascaremos algo?

Ábalos: En Murcia son de Susana, ya sabes: siempre están con la línea oficial.

Santos: Hasta que la línea oficial seamos nosostros. Tengo a Pepe Vélez, que lleva el partido en un puño.

Sánchez: Pero está también mi vieja amiga María, que se ha hecho de Patxi, Dios le conserve la vista.

Ábalos: María es de Zapatero, que va con Susana, o sea, que está hecha un lío.

Sánchez: ¡Anda que Zapatero! ¿Dónde irá con toda esa carcundia de la vieja guardia?

Ábalos: Se acabará viniendo con nosotros cuando vea que somos más venezolanos.

Koldo: Habría que hablar con Delcy.

Santos: Tú conduce y calla, que te metes en todo y la lías.

(Suena el teléfono de Sánchez y se escucha por el manos libres la voz de su mujer).

Begoña: ¿Estás de camino a Murcia? No se te olvide que allí hay mucha vida rural y necesitan másteres sobre despoblación y emprendimiento, y habrá que orientarlos sobre cómo transformar presentimientos en ideas, crear entornos de cocreación que conciban semilleros de ideas y que, desde el diálogo, cultiven nuevas posibilidades sociales, pues cada proyecto y contribución fortalece la capacidad colectiva para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible, y que deben desarrollar las empresas impulsándolas con acceso a los recursos públicos con mediación de un hub de expertos que valoren positivamente sus proyectos ante los ministerios correspondientes. Debieras hacer saber a los murcianos que hoy es preciso convocar, unir y amplificar voces diversas para vehiculizar ideas y conversaciones con impacto social.

Sánchez: Sí, sí, Begoña, cariño, lo que tú digas. (Cuelgan).

Santos: En Navarra conozco yo una empresa de esas de las que dice tu mujer. Se llama Servinabar, y es muy sostenible, porque solo trabaja mi cuñao, que subcontrata con Acciona.

Sánchez: Mi mujer no me deja ni a pie ni a pata. Menos mal que estoy enamorado, pero desde que se ha hecho amiga de ese hippy pijo de Hidalgo, el de las líneas aéreas, y ese muerto de hambre con ínfulas aspiracionales de Barrabés habla muy raro.

Koldo: Adviértele de que tenga cuidado y no se junte con malas compañías.

Santos: Dijo la sartén al cazo.

Sánchez: ¿Qué?

Santos: Nada, cosas nuestras.

(Suena el teléfono de Ábalos).

Ábalos: (A Sánchez). Es tu hermano. ¿Qué le digo?

Sánchez: No lo cojas. Te llama porque yo ya no le respondo. Me lleva frito con que quiere colocarse en la Diputación de Badajoz, que está cerca de Portugal, donde se pagan menos impuestos. Y yo le digo: No puedo hacer nada por ti, ¿no ves que todavía no soy presidente del Gobierno?

Santos: ¡Bah! En España el enchufismo es pecado venial. Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Llama a Gallardo y que le busque algún despacho.

Sánchez: Pues eso es, que dice Gallardo que podría crearle un puesto, pero que no dispone de despachos.

Koldo: Yo conozco a un tal Aldama, que está en eso de los hidrocarburos, que provee de despachos, pisos, chaletes y lo que haga falta, y no hay que pagar nada.

Ábalos: A ver si me lo presentas, que tengo unas ovejitas que me piden aprisco y no tengo donde meterlas.

Sánchez: ¿Qué?

Koldo: Nada, cosas nuestras.

Ábalos: Y bien, Santos ¿en Murcia qué hay, aparte de Pepe Vélez?

Santos: Pues según mi mujer, que se lo han dicho unas amigas, el mejor Corte Inglés de España.

Koldo: Lo malo de Murcia es que no hay chistorras.

Ábalos: Pero tienen unas lechugas que te cagas.

Koldo: ¡Ostras, Pedrín! Al trasto este del Peugeot se le acaba la gasolina. Se me ha olvidado repostar. Tendremos que parar.

Santos: Eso que se ve a la derecha ¿no es una gasolinera?

Ábalos: ¿Cómo va a ser una gasolinera? ¿No ves que pone Tiffany’s?

Koldo: Pero hay también una gasolinera.

Ábalos: Y de paso estiramos un poco las piernas y lo que haga falta.

(Paran en la gasolinera)

Ábalos: ¿No os apetece echar un vistazo ahí al lado?

Sánchez: ¿Cómo se te ocurre? Yo soy feminista, y no puedo ir a esos sitios. Cuando sea presidente del Gobierno los prohibiré. Además... (Se queda pensativo). Además, puede ser uno de los de mi suegro, y sería violento econtrármelo.

Ábalos: ¡Coño, que oportunidad! Iremos Koldo y yo por si está don Sabiniano y le pedimos dinero para Bancal de Rosas y financiar las primarias, que a ti te cuesta hacerlo.

Sánchez: Yo no quiero saber nada, que luego lo mismo me veo obligado a mentir en el Congreso.

(Se marchan Koldo y Ábalos).

Cerdán: ¿Tú confías en estos dos?

Sánchez: Tienen sus cosas, pero José Luis es un crack político.

Cerdán: Te advierto que se pierde por las mujeres. Y todas le piden trabajo y pasta. A mí mi Paqui me vacía las tarjetas en las tiendas de ropa, pero es la mía.

Sánchez: Nadie es perfecto.

(Vuelven Koldo y Ábalos y arranca de nuevo el Peugeot).

Cerdán: Habéis tardado media hora. Dios sabe lo que habréis estado haciendo.

Ábalos: Como no estaba don Sabiniano, hemos echado el rato con una colombiana y otra de Cabo Verde, que no todo va a ser política nacional.

Sánchez: Ya te dije que no concibo otra política internacional si no es con China.

Ábalos: ¿Y tú, Santos, qué? Seguro que has estado poniéndonos a parir ante el jefe.

Santos: Yo, ejem, yo no...

Ábalos: A ver si canto lo del túnel de Barbate...

Sánchez: ¿Qué es eso?

Koldo: Nada, cosas nuestras.

Ábalos: Vamos a lo que vamos. Como cerebro político de tus primarias, he hecho el conveniente análisis y lo tenemos muy bien. Vamos a ganar a Susana, porque los andaluces están hartos del PSOE, y eso, quieras que no, nos favorece.

Sánchez: Allí, cuando ganemos las primarias, voy a poner a la Montero, y arrasaremos.

Santos: Muy bien dicho. Es de las que pone la mano en el fuego por mí.

Ábalos: Y de mí, cuando pasa un tiempo sin verme, dice que me echa mucho de menos.

Koldo: Tiene olfato, esa mujer tiene olfato.

Santos: Tú calla y conduce, que aquí eres el último mono.

Koldo: Vale, pero hablad más alto, que no se graba bien.

Ábalos: ¿Es que estás grabando lo que hablamos?

Koldo: ¿Yo? Qué va, si soy un bruto y no sé nada de tecnología. Mi problema si tuviera una grabadora es que no sabría apagarla.

Santos: Más te vale.

Sánchez: Dejaos de tonterías. Aquí lo importante es que el PP de Rajoy tiene los días contados, con el tesorero en la cárcel, y la Gürtel, un nido de corrupción. Los casos le salen hasta por las orejas y la UCO es una bendición en cuanto a eficacia.

Santos: Bárcenas cantará, porque Soto del Real es una escuela de ópera. Por nadie pase.

Ábalos: El cabrón tenía la pasta en Suiza, que es lo que hace todo el mundo. En cuanto sale un caso de corrupción, los jueces no tienen más que llamar a Suiza, y allí está el botín. No saben ni esconder el dinero.

Santos: Y que lo digas.

Sánchez: Menos mal que tenemos en el Supremo unos jueces impecables, a los que no se les escapa una. Esa es la desgracia del PP.

Ábalos: Pero tienen la televisión.

Sánchez: ¡Bah! Ni siquiera se les ha ocurrido programar un carrusel de magacines de la mañana a la noche para ponernos a parir minuto a minuto. No conocen las técnicas modernas y descaradas de persuasión.

Santos: Pero tienen los pseudomedios.

Koldo: Están muy desacreditados. Yo, por ejemplo, jamás haría declaraciones a una de esas webs.

Santos: Tú, oír, ver y callar, que te saqué de portero de discoteca y mira ahora con quién te relacionas.

Koldo: Llevas razón, Santos. Si hasta el jefe, que lo llevo ahí detrás, dice cuando le preguntan que no me conoce de nada.

Sánchez: Hombre, Koldo, entiéndelo. Si alguna vez, por lo que sea, cascas adónde me llevas, tendré que desmentirlo. Pero eso no va a ocurrir nunca, porque como todos los forzudos eres noble y tienes buen corazón.

Koldo: Sí, sí, a mandar.

Ábalos: Es que todo esto es muy delicado. Imagínate que viniera una pandemia y alguien pretendiera forrarse con comisiones en la compra de material sanitario.

Koldo: Eso jamás. Los empresarios que yo conozco, como el señor De Aldama, son honestos a carta cabal y discretos como ellos solos.

Santos: Y, en todo caso, siempre tendremos a Leire, mi fontanera, para ajustar las cañerías.

Ábalos: Tú la tratas de fontanera, pero un día ganará el Planeta.

Sánchez: Qué escándalo lo de los sobres del PP. ¡Se repartían el dinero en metálico en sobres del partido!

Ábalos: Y encima dicen que la financiación del partido está clara, porque ha sido revisada por el Tribunal de Cuentas. Como si fuéramos tontos y no supiéramos que el dinero B se mete en un cajón y no queda registrado.

Sánchez: En eso seremos estrictos. Te lo encargaré a ti, Koldo. Tú, todos los pagos en metálico, contra factura.

Ábalos: Conozco yo media docena de restaurantes que te las hacen en serie si eres buen cliente.

Sánchez: ¿Qué quieres decir?

Koldo: Nada, jefe, cosas nuestras.

Santos: De momento, vayamos paso a paso. Sufrimos el inconveniente de que a Felipe González lo tenemos en contra.

Sánchez: ¿Qué hizo Felipe González por nosotros?

Ábalos: Ganó elecciones.

Sánchez: Vale, ganó elecciones. ¿Y qué más hizo Felipe González por nosotros?

Santos: Modernizó España.

Sánchez: Vale, sí, ganó elecciones y modernizó España, pero ¿qué más hizo Felipe González por nosotros?

Koldo: Nos introdujo en la Unión Europea.

Sánchez: Vale, sí, ganó elecciones, modernizó España y nos introdujo en la Unión Europea, pero ¿qué más hizo Felipe González por nosotros?

Ábalos: Llevas razón, jefe. Todo lo demás lo hicieron los romanos.

Sánchez: No me gusta que me déis la razón. Quiero a mi lado a gente con criterio, crítica, que me diga la verdad.

Ábalos: Te aconsejo unos cuantos de esos. Por ejemplo, Bolaños, Montero, Patxi cuando pierda, Alvares, Marlaska, Ángel Víctor y, sobre todo, Óscar Puente.

Santos: Y en Adif, Isabel Pardo de Vera, y en Carreteras, Javier Herrero. Esos que no se te olviden.

Sánchez: ¿Cuánto queda para Murcia?

Ábalos: Con el Falcon ya habríamos llegado.

Koldo: Dejad de tirarme chinitas, que no soy tan lelo como pensáis.

Santos: Cuando lleguemos, lo primero es pasar por El Corte Inglés, que tengo que llevarle algo a mi mujer.

Ábalos: ¡Ay, las mujeres! Nos van a llevar a la perdición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents