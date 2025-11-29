Los objetos que nos retratan

Una de las cosas que más me gustaban cuando ejercía como policía científico era la de poder entrar en los domicilios más variopintos de la ciudad en donde se habían producido hechos delictivos que investigar. Sí, confieso que cuando estaba en ellos, aparte de concentrarme al máximo en la búsqueda de los indicios y las pruebas del delito, era inevitable también mirar los cuadros que colgaban de las paredes o las esculturas y objetos que decoraban las estanterías y los muebles de las habitaciones. Evidentemente, aquella curiosidad obedecía a un gusto personal por el arte, aunque, con el tiempo, también he podido constatar que ese tipo de detalles son los que más nos ‘retratan’ a las personas; acaso mucho más que el propio estilo personal o la misma conversación, factores ambos muy sujetos y condicionados por el influjo directo de los demás. En cambio, ese espacio interior en donde cada uno se abandona a su propia intimidad, viene a ser la extensión más nítida de nuestros gustos, aficiones, filias, manías… en definitiva, de esa otra cara oculta que a todos nos configura.

Pues bien, al entrar una mañana en el salón de mi casa, pude observar que una luz extraña (extraña por puntual, por original y desconocida hasta ese momento) estaba incidiendo superficialmente sobre algunos objetos distribuidos aleatoriamente en una alacena. Se trataba de unos objetos que me acompañan desde hace bastantes años y que ya forman parte del ambiente más natural que tenemos en nuestra casa, pero, por unos leves instantes y, acaso, alentado por ese toque de atención que me provocaban aquellas luces, de efectos tan teatrales como psicológicos, mi mirada se estaba redirigiendo hacia un interior que trascendía la simple apariencia: no se trataba de unos objetos decorativos cualquiera, sino de espejos en los que mi propio vacío interior se estaba reflejando.