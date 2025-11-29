Si Freud fuera tertuliano

Sábado 22

EL EFECTO JUAN RITA

Hace unos años, en un programa de La 7RM vi un reportaje que le hicieron al Tío Juan Rita en su casa de Totana. Estaba ya muy mayor y el reportero le insistía con vehemencia en que tenía que cumplir «un añico más». Pero el Tío Juan Rita, que a sus 108 años conservaba una lucidez admirable, lo tenía claro: «Yo ya no quiero cumplir más». Murió meses después, con el reconocimiento y cariño de toda la Región.

Como individuos estamos obsesionados con vivir muchos años, pero como sociedad estamos desarrollando una tendencia hacia lo que Freud llamó la ‘pulsión de muerte’. Una parte de nosotros desea, como el Tío Juan Rita, que todo se acabe, que lleguen los créditos finales. Estamos agotados: la crisis de la vivienda, el coste de la vida, la precariedad laboral, el colapso climático, las migraciones, la amenaza de una III Guerra Mundial…

Las edades del cerebro Hoy la adolescencia dura hasta los 32 años. No lo digo yo, lo afirma un estudio de la Universidad de Cambridge, que ha identificado las cinco edades del cerebro: infancia (de los cero a los 9), adolescencia (hasta los 32), edad adulta (de 32 a 66), envejecimiento temprano (de 66 a 83) y tardío (más de 83). «¿Qué edad tendría usted si no supiera cuántos años tiene?». (Fotografía de la autora).

Domingo 23

FASCISMO DEL BUENO

Según una reciente encuesta nacional, una cuarta parte de los jóvenes españoles prefieren «un régimen autoritario en determinadas circunstancias». Es decir, están dispuestos a sacrificar la democracia en favor de un ‘bien mayor’, aunque ni la encuesta ni los jóvenes revelan exactamente cuál es ese ‘bien’ superior.

FIN DEL MUNDO

Tenemos un panorama tan negro que creemos que las cosas solo podrán mejorar si empezamos desde cero. Hoy, la noción de progreso pasa por aceptar el apocalipsis como algo inevitable. Queremos que el sistema colapse porque albergamos la fantasía de que algo bueno vendrá cuando todo se haya ido a la mierda. Sin embargo, como señala la filósofa Alenka Zupančič, «no deberíamos esperar demasiado del fin del mundo, pues este puede decepcionarnos».

Lunes 24

UNA PERLA DEL INCONSCIENTE

Cuando un líder político busca fichar a un community manager debe valorar aspectos como su formación, experiencia, visión política, discreción, capacidad para detectar tendencias, habilidad para calibrar riesgos y beneficios, etc. Sin embargo, hay una cualidad que ningún currículum puede garantizar: que el jefe te caiga bien. Esta semana, el community manager de Carlos Mazón ha publicado un vídeo del último Consejo de Gobierno del president, montado al ritmo de ‘La Perla’, de Rosalía. Y el fragmento de la canción escogido no puede ser más elocuente: «La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía; es una perla, una de mucho ‘cuidao’. El rey de la 13/14, no sabe lo que es cotizar, él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará».

Martes 25

COSAS QUE ME DAN TERNURA

-Los cachorros humanos y de cualquier otra especie.

-Los vídeos de robots que se caen o tropiezan (la película Cortocircuito me causó un trauma infantil del que he sido incapaz de recuperarme).

-Las personas que dicen que escuchan a Alsina porque no es de derechas ni de izquierdas.

Miércoles 26

¿UNANIMIDAD?

«Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos», Sigmund Freud.

Jueves 27

UNOS ENTRAN, OTRO SALE

Santos Cerdán pasará las Navidades en familia, mientras que Ábalos y Koldo lo harán en Soto del Real. La televisión reproduce en bucle imágenes de archivo protagonizadas por los caballeros del Peugeot. Mi escena favorita es la que muestra a Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados amagando con saludar a Pedro Sánchez con una palmadita en la espalda. El gesto queda suspendido en el aire, como detenido por una fuerza misteriosa. En su lugar, le da la palmadita a Patxi López y el presidente fulmina a Cerdán con la mirada.

Viernes 28

ACTO FALLIDO

Si Freud fuera un tertuliano diría que esta escena entre Cerdán y Sánchez es claramente un ‘acto fallido’ (o ‘freudian slip’, en inglés), un error aparentemente trivial que revela un deseo o pensamiento inconsciente. El impulso inicial (saludar al presidente) se ve detenido por un freno interno (inhibición). La energía reprimida no se extingue, sino que se desplaza (hacia Patxi López). Esa ambivalencia afectiva culmina en el acto fallido (el ‘no saludo’) que revela lo que nadie dice, pero todos perciben. Y esto es solo psicoanálisis, faltan por salir los nuevos informes de la UCO, que suelen ser menos sutiles.